В Перми станет на одну платную подземную парковку больше

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Подземный паркинг у Центрального стадиона под улицей Татищева в рамках подготовки города к ЧМ-2018. Екатеринбург, подземный паркинг, парковка, гараж, стоянка
Водителям придется платить, если они паркуют авто больше, чем на три часа Фото:

В пермском ТРЦ «Планета» отменили бесплатное нахождение на подземной парковке. Плату с водителей начнут брать с 1 апреля.

«1 апреля подземный паркинг в торгово-развлекательном центре „Планета“ поменяет свой тариф. Первые три часа будут бесплатными, а начиная с четвертого часа стоимость стоянки составит 100 рублей за каждый последующий час», — рассказали в пресс-службе ТРЦ «Планета».

Уточняется, что водители по-прежнему могут припарковать свой автомобиль на уличной стоянке. Она останется бесплатной.

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В пермском ТРЦ «Планета» отменили бесплатное нахождение на подземной парковке. Плату с водителей начнут брать с 1 апреля. «1 апреля подземный паркинг в торгово-развлекательном центре „Планета“ поменяет свой тариф. Первые три часа будут бесплатными, а начиная с четвертого часа стоимость стоянки составит 100 рублей за каждый последующий час», — рассказали в пресс-службе ТРЦ «Планета». Уточняется, что водители по-прежнему могут припарковать свой автомобиль на уличной стоянке. Она останется бесплатной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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