В Перми станет на одну платную подземную парковку больше

Водителям придется платить, если они паркуют авто больше, чем на три часа
В пермском ТРЦ «Планета» отменили бесплатное нахождение на подземной парковке. Плату с водителей начнут брать с 1 апреля.
«1 апреля подземный паркинг в торгово-развлекательном центре „Планета“ поменяет свой тариф. Первые три часа будут бесплатными, а начиная с четвертого часа стоимость стоянки составит 100 рублей за каждый последующий час», — рассказали в пресс-службе ТРЦ «Планета».
Уточняется, что водители по-прежнему могут припарковать свой автомобиль на уличной стоянке. Она останется бесплатной.
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