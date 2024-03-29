Минпромторг РФ опроверг слух о дефиците препарата для диабетиков «Фиасп»

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Аптека. Москва, лекарства, аптека
Инсулиновый препарат «Фиасп» не находится в дефиците, отметили в Минпромторге Фото:

Минпромторг РФ опровергло слухи о том, что инсулиновый препарат «Фиасп», который является одним из эффективных средств для снятия симптомов приступа у диабетиков, исчез с продажи в аптеках. Он продолжает поступать в продажу.

«По данным, имеющимся у Минпромторга России, оригинальный препарат „Фиасп“ производства „Ново Нордиск“ <…> регулярно поставляется на российский рынок. Последняя крупная поставка (более 90 тысяч упаковок) была в январе этого года», — подчеркнули в пресс-службе министерства. Там отметили, что помимо оригинального лекарства есть возможность приобрести его отечественные аналоги.

Ранее журналисты «Коммерсатнт» писали, что пациенты столкнулись с дефицитом соответствующего препарата. По слухам, в начале года поставки «Фиасп» сократились на 95%. Именно эту информацию и опровергли в Минпромторге. В России хватит запасов препаратов с действующим веществом инсулин аспарт на 8 месяцев, уточнили в Росздравнадзоре. В Минздраве также говорили о продолжении поставок инсулина на российский рынок, передает RT.

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Минпромторг РФ опровергло слухи о том, что инсулиновый препарат «Фиасп», который является одним из эффективных средств для снятия симптомов приступа у диабетиков, исчез с продажи в аптеках. Он продолжает поступать в продажу. «По данным, имеющимся у Минпромторга России, оригинальный препарат „Фиасп“ производства „Ново Нордиск“ <…> регулярно поставляется на российский рынок. Последняя крупная поставка (более 90 тысяч упаковок) была в январе этого года», — подчеркнули в пресс-службе министерства. Там отметили, что помимо оригинального лекарства есть возможность приобрести его отечественные аналоги. Ранее журналисты «Коммерсатнт» писали, что пациенты столкнулись с дефицитом соответствующего препарата. По слухам, в начале года поставки «Фиасп» сократились на 95%. Именно эту информацию и опровергли в Минпромторге. В России хватит запасов препаратов с действующим веществом инсулин аспарт на 8 месяцев, уточнили в Росздравнадзоре. В Минздраве также говорили о продолжении поставок инсулина на российский рынок, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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