Минпромторг РФ опроверг слух о дефиците препарата для диабетиков «Фиасп»

29 марта 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

Инсулиновый препарат «Фиасп» не находится в дефиците, отметили в Минпромторге Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Минпромторг РФ опровергло слухи о том, что инсулиновый препарат «Фиасп», который является одним из эффективных средств для снятия симптомов приступа у диабетиков, исчез с продажи в аптеках. Он продолжает поступать в продажу. «По данным, имеющимся у Минпромторга России, оригинальный препарат „Фиасп“ производства „Ново Нордиск“ <…> регулярно поставляется на российский рынок. Последняя крупная поставка (более 90 тысяч упаковок) была в январе этого года», — подчеркнули в пресс-службе министерства. Там отметили, что помимо оригинального лекарства есть возможность приобрести его отечественные аналоги. Ранее журналисты «Коммерсатнт» писали, что пациенты столкнулись с дефицитом соответствующего препарата. По слухам, в начале года поставки «Фиасп» сократились на 95%. Именно эту информацию и опровергли в Минпромторге. В России хватит запасов препаратов с действующим веществом инсулин аспарт на 8 месяцев, уточнили в Росздравнадзоре. В Минздраве также говорили о продолжении поставок инсулина на российский рынок, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минпромторг РФ опровергло слухи о том, что инсулиновый препарат «Фиасп», который является одним из эффективных средств для снятия симптомов приступа у диабетиков, исчез с продажи в аптеках. Он продолжает поступать в продажу. «По данным, имеющимся у Минпромторга России, оригинальный препарат „Фиасп“ производства „Ново Нордиск“ <…> регулярно поставляется на российский рынок. Последняя крупная поставка (более 90 тысяч упаковок) была в январе этого года», — подчеркнули в пресс-службе министерства. Там отметили, что помимо оригинального лекарства есть возможность приобрести его отечественные аналоги. Ранее журналисты «Коммерсатнт» писали, что пациенты столкнулись с дефицитом соответствующего препарата. По слухам, в начале года поставки «Фиасп» сократились на 95%. Именно эту информацию и опровергли в Минпромторге. В России хватит запасов препаратов с действующим веществом инсулин аспарт на 8 месяцев, уточнили в Росздравнадзоре. В Минздраве также говорили о продолжении поставок инсулина на российский рынок, передает RT.