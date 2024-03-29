Курганские власти приняли новое решение по дистанту

В Курганской области отменят дистант и запрет на массовые мероприятия
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Монтаж камер, которые будут обеспечивать видеотрансляцию в ходе сдачи ЕГЭ. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, учеба, стулья, школьный класс, карантин, каникулы, школа, школьная парта
Школьники и студенты вернутся за парты с 30 марта Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Курганской области учащиеся школ, колледжей, техникумов и вузов вернутся с дистанционного обучения в учреждения с 30 марта. Также будет снят запрет на проведение массовых занятий и мероприятий в учреждениях. Об этом сообщил департамент образования и науки Курганской области на сайте.

«С 30 марта в школах, колледжах, техникумах и вузах Курганской области отменяется введенный ранее дистанционный формат обучения. Такое решение принято сегодня, 29 марта, на заседании антитеррористической комиссии и оперштаба. Также отменяется запрет на проведение массовых занятий в учреждениях дополнительного образования и других культурных и спортивных мероприятий», — указано на сайте департамента образования и науки Курганской области.

Кроме того, на сайте уточняется, что задачи по усилению безопасности в школах, колледжах, техникумах, вузах и детских садах сниматься не будут: профилактика продолжится, вместе с ней инструктажи сотрудников учреждений, а также учащихся. Департамент пишет, что будут проверены кнопки экстренного реагирования и проведутся тренировки по эвакуации в случае пожара.

Ранее сообщалось, что студентов курганских вузов перевели на дистанционное обучение из-за теракта в «Крокусе». Он действует с 25 марта в КГУ и с 23 марта в ШГПУ.

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В Курганской области учащиеся школ, колледжей, техникумов и вузов вернутся с дистанционного обучения в учреждения с 30 марта. Также будет снят запрет на проведение массовых занятий и мероприятий в учреждениях. Об этом сообщил департамент образования и науки Курганской области на сайте. «С 30 марта в школах, колледжах, техникумах и вузах Курганской области отменяется введенный ранее дистанционный формат обучения. Такое решение принято сегодня, 29 марта, на заседании антитеррористической комиссии и оперштаба. Также отменяется запрет на проведение массовых занятий в учреждениях дополнительного образования и других культурных и спортивных мероприятий», — указано на сайте департамента образования и науки Курганской области. Кроме того, на сайте уточняется, что задачи по усилению безопасности в школах, колледжах, техникумах, вузах и детских садах сниматься не будут: профилактика продолжится, вместе с ней инструктажи сотрудников учреждений, а также учащихся. Департамент пишет, что будут проверены кнопки экстренного реагирования и проведутся тренировки по эвакуации в случае пожара. Ранее сообщалось, что студентов курганских вузов перевели на дистанционное обучение из-за теракта в «Крокусе». Он действует с 25 марта в КГУ и с 23 марта в ШГПУ.
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