Главные вузы Курганской области перевели на дистант из-за теракта

23 марта 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

КГУ и ШГПИ перевели на дистант до особого распоряжения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Студентов и преподавателей Курганского госуниверситета (КГУ) и Шадринского педагогического университета (ШГПУ) перевели на дистанционный формат обучения. Об этом сообщили представители вузов в соцсетях. «Вниманию студентов и преподавателей. С 25 марта и до особого распоряжения образовательный процесс в КГУ будет проходить в дистанционном формате. В ШГПУ дистант введен с 23 марта», — говорится в сообщениях представителей вузов. Представители КГУ и ШГПУ подчеркнули, что в образовательных учреждениях усилены меры безопасности. Все массовые мероприятия отменены. Кроме того, по решению антитеррористической комиссии и Оперативного штаба, в Курганской области студенты учреждений среднего профобразования из сферы спорта переходят на дистанционной формат обучения. Новость по теме Что известно о террористах, расстрелявших десятки людей в «Крокус Сити Холле» В Курганской области отменили проведение массовых мероприятий после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Под запрет попали спектакли и киносеансы. Частному бизнесу в сфере организации досуга, праздников и развлечений даны аналогичные рекомендации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Студентов и преподавателей Курганского госуниверситета (КГУ) и Шадринского педагогического университета (ШГПУ) перевели на дистанционный формат обучения. Об этом сообщили представители вузов в соцсетях. «Вниманию студентов и преподавателей. С 25 марта и до особого распоряжения образовательный процесс в КГУ будет проходить в дистанционном формате. В ШГПУ дистант введен с 23 марта», — говорится в сообщениях представителей вузов. Представители КГУ и ШГПУ подчеркнули, что в образовательных учреждениях усилены меры безопасности. Все массовые мероприятия отменены. Кроме того, по решению антитеррористической комиссии и Оперативного штаба, в Курганской области студенты учреждений среднего профобразования из сферы спорта переходят на дистанционной формат обучения. В Курганской области отменили проведение массовых мероприятий после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Под запрет попали спектакли и киносеансы. Частному бизнесу в сфере организации досуга, праздников и развлечений даны аналогичные рекомендации.