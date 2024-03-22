Главные вузы Курганской области перевели на дистант из-за теракта

Студентов и преподавателей Курганского госуниверситета (КГУ) и Шадринского педагогического университета (ШГПУ) перевели на дистанционный формат обучения. Об этом сообщили представители вузов в соцсетях.
«Вниманию студентов и преподавателей. С 25 марта и до особого распоряжения образовательный процесс в КГУ будет проходить в дистанционном формате. В ШГПУ дистант введен с 23 марта», — говорится в сообщениях представителей вузов.
Представители КГУ и ШГПУ подчеркнули, что в образовательных учреждениях усилены меры безопасности. Все массовые мероприятия отменены. Кроме того, по решению антитеррористической комиссии и Оперативного штаба, в Курганской области студенты учреждений среднего профобразования из сферы спорта переходят на дистанционной формат обучения.
В Курганской области отменили проведение массовых мероприятий после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Под запрет попали спектакли и киносеансы. Частному бизнесу в сфере организации досуга, праздников и развлечений даны аналогичные рекомендации.
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