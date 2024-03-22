22 марта 2024

Главные вузы Курганской области перевели на дистант из-за теракта

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КГУ и ШГПИ перевели на дистант до особого распоряжения Фото:
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Студентов и преподавателей Курганского госуниверситета (КГУ) и Шадринского педагогического университета (ШГПУ) перевели на дистанционный формат обучения. Об этом сообщили представители вузов в соцсетях.

«Вниманию студентов и преподавателей. С 25 марта и до особого распоряжения образовательный процесс в КГУ будет проходить в дистанционном формате. В ШГПУ дистант введен с 23 марта», — говорится в сообщениях представителей вузов.

Представители КГУ и ШГПУ подчеркнули, что в образовательных учреждениях усилены меры безопасности. Все массовые мероприятия отменены. Кроме того, по решению антитеррористической комиссии и Оперативного штаба, в Курганской области студенты учреждений среднего профобразования из сферы спорта переходят на дистанционной формат обучения.

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В Курганской области отменили проведение массовых мероприятий после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Под запрет попали спектакли и киносеансы. Частному бизнесу в сфере организации досуга, праздников и развлечений даны аналогичные рекомендации.

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Студентов и преподавателей Курганского госуниверситета (КГУ) и Шадринского педагогического университета (ШГПУ) перевели на дистанционный формат обучения. Об этом сообщили представители вузов в соцсетях. «Вниманию студентов и преподавателей. С 25 марта и до особого распоряжения образовательный процесс в КГУ будет проходить в дистанционном формате. В ШГПУ дистант введен с 23 марта», — говорится в сообщениях представителей вузов. Представители КГУ и ШГПУ подчеркнули, что в образовательных учреждениях усилены меры безопасности. Все массовые мероприятия отменены. Кроме того, по решению антитеррористической комиссии и Оперативного штаба, в Курганской области студенты учреждений среднего профобразования из сферы спорта переходят на дистанционной формат обучения. В Курганской области отменили проведение массовых мероприятий после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Под запрет попали спектакли и киносеансы. Частному бизнесу в сфере организации досуга, праздников и развлечений даны аналогичные рекомендации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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