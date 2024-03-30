ВС РФ атакуют украинские позиции на белгородском направлении

Минобороны РФ: «Гиацинт-Б» поразил ВСУ на границе с Белгородской областью

30 марта 2024 в 07:32 Размер текста - 17 +

Российские военные ведут огонь по ВСУ на границе с Белгородской областью при помощи пушек, уточнили в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные из группировки «Запад» расчетами «Гиацинт-Б» поразили украинские позиции в приграничном с Белгородской областью районе. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Расчеты 152-мм буксируемых пушек „Гиацинт-Б“ группировки войск „Запад“, действуя в составе разведывательно-ударных контуров, наносят огневое поражение по живой силе и скоплению военной техники украинских террористических формирований», — говорится в сообщении военного ведомства, опубликованного в их telegram-канале. Артиллерийские российские расчеты атакуют украинские силы при поддержке беспилотников. Однако Киев также использует БПЛА против РФ. В настоящий момент ВСУ сменили тактику на приграничных территориях и стали активнее атаковать, используя ракеты и дроны, отметил член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник Тимур Сыртланов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные из группировки «Запад» расчетами «Гиацинт-Б» поразили украинские позиции в приграничном с Белгородской областью районе. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Расчеты 152-мм буксируемых пушек „Гиацинт-Б“ группировки войск „Запад“, действуя в составе разведывательно-ударных контуров, наносят огневое поражение по живой силе и скоплению военной техники украинских террористических формирований», — говорится в сообщении военного ведомства, опубликованного в их telegram-канале. Артиллерийские российские расчеты атакуют украинские силы при поддержке беспилотников. Однако Киев также использует БПЛА против РФ. В настоящий момент ВСУ сменили тактику на приграничных территориях и стали активнее атаковать, используя ракеты и дроны, отметил член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник Тимур Сыртланов.