ВС РФ атакуют украинские позиции на белгородском направлении

Минобороны РФ: «Гиацинт-Б» поразил ВСУ на границе с Белгородской областью
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Российские военные ведут огонь по ВСУ на границе с Белгородской областью при помощи пушек, уточнили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные из группировки «Запад» расчетами «Гиацинт-Б» поразили украинские позиции в приграничном с Белгородской областью районе. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Расчеты 152-мм буксируемых пушек „Гиацинт-Б“ группировки войск „Запад“, действуя в составе разведывательно-ударных контуров, наносят огневое поражение по живой силе и скоплению военной техники украинских террористических формирований», — говорится в сообщении военного ведомства, опубликованного в их telegram-канале.

Артиллерийские российские расчеты атакуют украинские силы при поддержке беспилотников. Однако Киев также использует БПЛА против РФ. В настоящий момент ВСУ сменили тактику на приграничных территориях и стали активнее атаковать, используя ракеты и дроны, отметил член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник Тимур Сыртланов.

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Российские военные из группировки «Запад» расчетами «Гиацинт-Б» поразили украинские позиции в приграничном с Белгородской областью районе. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Расчеты 152-мм буксируемых пушек „Гиацинт-Б“ группировки войск „Запад“, действуя в составе разведывательно-ударных контуров, наносят огневое поражение по живой силе и скоплению военной техники украинских террористических формирований», — говорится в сообщении военного ведомства, опубликованного в их telegram-канале. Артиллерийские российские расчеты атакуют украинские силы при поддержке беспилотников. Однако Киев также использует БПЛА против РФ. В настоящий момент ВСУ сменили тактику на приграничных территориях и стали активнее атаковать, используя ракеты и дроны, отметил член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник Тимур Сыртланов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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