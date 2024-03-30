ВС РФ атакуют украинские позиции на белгородском направлении

Российские военные из группировки «Запад» расчетами «Гиацинт-Б» поразили украинские позиции в приграничном с Белгородской областью районе. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Расчеты 152-мм буксируемых пушек „Гиацинт-Б“ группировки войск „Запад“, действуя в составе разведывательно-ударных контуров, наносят огневое поражение по живой силе и скоплению военной техники украинских террористических формирований», — говорится в сообщении военного ведомства, опубликованного
Артиллерийские российские расчеты атакуют украинские силы при поддержке беспилотников. Однако Киев также использует БПЛА против РФ. В настоящий момент ВСУ сменили тактику на приграничных территориях и стали активнее атаковать, используя ракеты и дроны, отметил член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник Тимур Сыртланов.
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