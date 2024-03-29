Почему диверсионные группы ВСУ прекратили попытки зайти в Белгородскую область

Полковник Сыртланов: у ВСУ не хватает бойцов на границе с Белгородом

30 марта 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Леса возле Белгородской области помогают ВСУ скрыться после артиллерийского обстрела, сказал Геннадий Алехин Фото: U.S. Army / Sgt. Justin Geiger новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Украины возник дефицит живой силы в районе белгородского приграничья, поэтому ВСУ перешли от атак диверсионно-разведывательных групп к ударам ракетами и беспилотниками. Об этом заявил в беседе с URA.RU член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник Тимур Сыртланов. Новость по теме ВС РФ ударили по по украинским ДРГ на границе с Белгородской областью «Что касается снижения проникновения диверсионных групп украинских националистов в Белгородскую область, то здесь хочется отметить то, что люди у ВСУ заканчиваются. Российскими военнослужащими было уничтожено более двух тысяч боевиков незаконных вооруженных формирований Украины, что, конечно, хорошо ударило и по самолюбию, и по моральному состоянию противника. Они ощутили на себе всю ситуацию, то, что можно очень быстро погибнуть при пересечении государственной границы Российской Федерации», — сказал Тимур Сыртланов. По его словам, скоро таких попыток пройти через границу не будет. «Никто идти уже не хочет ради пяти минут пребывания на территории Российской Федерации, чтобы сфотографироваться с флагом запрещенных террористических организаций. Все хотят жить. Поэтому со временем такие попытки сойдут на нет», — подчеркнул эксперт. Как сообщил URA.RU военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин, находящийся в Белгородской области, сейчас ВСУ перешли к тактике, которую применяли до выборов президента России (15-17 марта). «Они действуют в составе мобильных групп. Применяют кочующие орудия, как артиллерийские, так и минометы. Выпустили снаряд и сразу же скрылись в лесу. Местность позволяет, поскольку она в основном лесистая, с холмами и оврагами. Пришли опять к той же тактике, которая наблюдалась до 12 марта», — отметил собеседник агентства. Атаки на Белгородскую область со стороны Украины продолжаются. В основном ВСУ использует ракетные комплексы и БПЛА. Накануне Министерство обороны РФ подтвердило, что ПВО уничтожили 15 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. При этом во время российских президентских выборов Украина активно использовала ДРГ для попыток прорыва на территорию РФ, интенсивность этих атак начала сейчас стихать. Боевиков продолжают уничтожать. Так у границ Белгородской области был ликвидирован россиянин Дани Акель с позывным «Апостол», который вступил в украинскую диверсионно-разведывательную группу. Он участвовал в рейдах батальонов террористов на Белгород. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У Украины возник дефицит живой силы в районе белгородского приграничья, поэтому ВСУ перешли от атак диверсионно-разведывательных групп к ударам ракетами и беспилотниками. Об этом заявил в беседе с URA.RU член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник Тимур Сыртланов. «Что касается снижения проникновения диверсионных групп украинских националистов в Белгородскую область, то здесь хочется отметить то, что люди у ВСУ заканчиваются. Российскими военнослужащими было уничтожено более двух тысяч боевиков незаконных вооруженных формирований Украины, что, конечно, хорошо ударило и по самолюбию, и по моральному состоянию противника. Они ощутили на себе всю ситуацию, то, что можно очень быстро погибнуть при пересечении государственной границы Российской Федерации», — сказал Тимур Сыртланов. По его словам, скоро таких попыток пройти через границу не будет. «Никто идти уже не хочет ради пяти минут пребывания на территории Российской Федерации, чтобы сфотографироваться с флагом запрещенных террористических организаций. Все хотят жить. Поэтому со временем такие попытки сойдут на нет», — подчеркнул эксперт. Как сообщил URA.RU военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин, находящийся в Белгородской области, сейчас ВСУ перешли к тактике, которую применяли до выборов президента России (15-17 марта). «Они действуют в составе мобильных групп. Применяют кочующие орудия, как артиллерийские, так и минометы. Выпустили снаряд и сразу же скрылись в лесу. Местность позволяет, поскольку она в основном лесистая, с холмами и оврагами. Пришли опять к той же тактике, которая наблюдалась до 12 марта», — отметил собеседник агентства. Атаки на Белгородскую область со стороны Украины продолжаются. В основном ВСУ использует ракетные комплексы и БПЛА. Накануне Министерство обороны РФ подтвердило, что ПВО уничтожили 15 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. При этом во время российских президентских выборов Украина активно использовала ДРГ для попыток прорыва на территорию РФ, интенсивность этих атак начала сейчас стихать. Боевиков продолжают уничтожать. Так у границ Белгородской области был ликвидирован россиянин Дани Акель с позывным «Апостол», который вступил в украинскую диверсионно-разведывательную группу. Он участвовал в рейдах батальонов террористов на Белгород.