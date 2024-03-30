Таджикистан усилил работу с мигрантами из-за угрозы экстремизма

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Таджикистан сделал упор на предотвращение вербовки мигрантов в экстремистские сообщества Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Таджикистане была усилена разъяснительная работа с трудовыми мигрантами по недопущению их вовлечения в сообщества с экстремистской тематикой в стране, России и других государствах. Подобное проводится после теракта, который произошел в Подмосковье в «Крокус сити холле». Об этом сообщила заместитель министра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Шахноза Нодири.

«В Таджикистане работа была усилена посредством структур миграционной службы, которая представлена во всех регионах», — передает ТАСС слова Нодири. Она добавила, что в особенности упор сделан на предотвращение вербовки мигрантов через соцсети. Также подобная работа ведется в других странах, на территории которых проживают граждане Таджикистана.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев на фоне произошедшей трагедии в Красногорске предложил брать у мигрантов биометрические данные при въезде в Россию. По его словам, подобная мера не приведет к дефициту работников.

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В Таджикистане была усилена разъяснительная работа с трудовыми мигрантами по недопущению их вовлечения в сообщества с экстремистской тематикой в стране, России и других государствах. Подобное проводится после теракта, который произошел в Подмосковье в «Крокус сити холле». Об этом сообщила заместитель министра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Шахноза Нодири. «В Таджикистане работа была усилена посредством структур миграционной службы, которая представлена во всех регионах», — передает ТАСС слова Нодири. Она добавила, что в особенности упор сделан на предотвращение вербовки мигрантов через соцсети. Также подобная работа ведется в других странах, на территории которых проживают граждане Таджикистана. Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев на фоне произошедшей трагедии в Красногорске предложил брать у мигрантов биометрические данные при въезде в Россию. По его словам, подобная мера не приведет к дефициту работников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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