В Госдуме предложили идею борьбы с нелегалами на фоне теракта в «Крокусе»

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев на фоне теракта в «Крокус Сити Холле» заявил о необходимости брать у мигрантов биометрические данные при въезде в РФ. Депутат заявил, что такие меры не приведут к дефициту рабочей силы в стране.
«Сейчас существует лазейка для возвращения тех, кого депортируют по нарушению миграционного законодательства. Но эта лазейка может быть закрыта. У иностранцев надо брать биометрические данные при въезде в Россию», — заявил Дмитрий Гусев в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Депутат уверен, что такие меры не приведут к дефициту рабочей силы в России из-за массовых депортаций мигрантов. По его словам, рабочие места займут россияне, а работодатели будут вынуждены поднять зарплаты своим подчиненным.
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Трагедия унесла жизни 143 невинных граждан. Также выяснилось, что исполнителями были иностранцы. После случившегося власти начали подготовку законопроекта, регулирующего пребывание мигрантов на территории России.
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