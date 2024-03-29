В Госдуме предложили идею борьбы с нелегалами на фоне теракта в «Крокусе»

Депутат Гусев предложил брать биометрию у иностранцев при въезде в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, телефон, мигранты, жкх, рабочие
В России не возникнет дефицита рабочей силы из-за депортаций нелегальных мигрантов, уверен Дмитрий Гусев Фото:

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев на фоне теракта в «Крокус Сити Холле» заявил о необходимости брать у мигрантов биометрические данные при въезде в РФ. Депутат заявил, что такие меры не приведут к дефициту рабочей силы в стране.

«Сейчас существует лазейка для возвращения тех, кого депортируют по нарушению миграционного законодательства. Но эта лазейка может быть закрыта. У иностранцев надо брать биометрические данные при въезде в Россию», — заявил Дмитрий Гусев в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Депутат уверен, что такие меры не приведут к дефициту рабочей силы в России из-за массовых депортаций мигрантов. По его словам, рабочие места займут россияне, а работодатели будут вынуждены поднять зарплаты своим подчиненным.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Трагедия унесла жизни 143 невинных граждан. Также выяснилось, что исполнителями были иностранцы. После случившегося власти начали подготовку законопроекта, регулирующего пребывание мигрантов на территории России.

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Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев на фоне теракта в «Крокус Сити Холле» заявил о необходимости брать у мигрантов биометрические данные при въезде в РФ. Депутат заявил, что такие меры не приведут к дефициту рабочей силы в стране. «Сейчас существует лазейка для возвращения тех, кого депортируют по нарушению миграционного законодательства. Но эта лазейка может быть закрыта. У иностранцев надо брать биометрические данные при въезде в Россию», — заявил Дмитрий Гусев в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Депутат уверен, что такие меры не приведут к дефициту рабочей силы в России из-за массовых депортаций мигрантов. По его словам, рабочие места займут россияне, а работодатели будут вынуждены поднять зарплаты своим подчиненным. Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Трагедия унесла жизни 143 невинных граждан. Также выяснилось, что исполнителями были иностранцы. После случившегося власти начали подготовку законопроекта, регулирующего пребывание мигрантов на территории России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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