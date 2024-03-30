Белгородских школьников перевели на дистанционное обучение

На некоторых территориях Белгородской области обучение остается в очном формате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область

В Белгородской области на некоторых территориях школьники переведены на дистанционное обучение в связи с обстрелами со стороны ВСУ. При этом в отдельных частях области обучение остается очным. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Самое главное — дистанционное обучение в четвертой четверти в школах у детей приграничных муниципалитетов, плюс Белгород, плюс Яковлевский городской округ», — написал Гладков в своем telegram-канале . Он отметил, что на других территориях региона обучение остается в очном формате.

Кроме того, глава области добавил, что на данный момент порядка пяти тысяч детей находятся за пределами региона. Например, 29 марта 1300 детей прибыли в Брянск, Махачкалу и Санкт-Петербург. В этих городах они будут получать образование в очном формате.

Ранее сообщалось, что в Белгороде из-за обстрела украинской армии пострадали 17 многоэтажных домов. Мэр города Валентин Демидов отметил, что в 37 квартирах треснули и выбиты окна. Кроме того, позже Гладков заявил о трех пострадавших после атаки дронов Украины на дома. Он добавил, что ситуация является очень сложной, пишет «Национальная служба новостей».