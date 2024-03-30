В Белгородской области откроют торговые центры, несмотря на обстрелы

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Вячеслав Гладков назвал условия для открытия ТЦ в Белгородской области Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

Оперативный штаб Белгородской области разрешил торговым центрам возобновить работу в регионе, несмотря на частые обстрелы со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков, указав на ряд условий, которые должны выполнить руководители ТЦ.

«Разрешаем, а точнее, даем возможность открыться руководителям и торговых центров, которые были в последнее время закрыты», — написал Гладков в своем telegram-канале. При этом здания ТЦ должны иметь кирпичную кладку и быть заклеены пленкой, а персонал должен быть обучен оказанию первой медицинской помощи.

Глава региона также упомянул об отработке «других решений», которые позволят обеспечить безопасность как сотрудников, так и посетителей торговых центров. Качество выполнения поручений руководителями организаций региональный оперштаб проверит, проведя обход в ближайшие два дня.

В марте 2024 года Вооруженные силы Украины значительно повысили интенсивность обстрелов приграничных территорий РФ. Так, 29 марта, над Белгородской областью было сбито 15 реактивных снарядов РСЗО Vampire, передает «Национальная служба новостей». При этом ночью из-за атак пострадало 17 жилых домов и 37 квартир.

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Оперативный штаб Белгородской области разрешил торговым центрам возобновить работу в регионе, несмотря на частые обстрелы со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков, указав на ряд условий, которые должны выполнить руководители ТЦ. «Разрешаем, а точнее, даем возможность открыться руководителям и торговых центров, которые были в последнее время закрыты», — написал Гладков в своем telegram-канале. При этом здания ТЦ должны иметь кирпичную кладку и быть заклеены пленкой, а персонал должен быть обучен оказанию первой медицинской помощи. Глава региона также упомянул об отработке «других решений», которые позволят обеспечить безопасность как сотрудников, так и посетителей торговых центров. Качество выполнения поручений руководителями организаций региональный оперштаб проверит, проведя обход в ближайшие два дня. В марте 2024 года Вооруженные силы Украины значительно повысили интенсивность обстрелов приграничных территорий РФ. Так, 29 марта, над Белгородской областью было сбито 15 реактивных снарядов РСЗО Vampire, передает «Национальная служба новостей». При этом ночью из-за атак пострадало 17 жилых домов и 37 квартир.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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