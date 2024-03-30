Мигранты из Таджикистана массово уезжают из РФ после теракта в «Крокусе»

Замминистра труда Таджикистана: в адрес представительства в РФ поступают угрозы

30 марта 2024 в 11:31 Размер текста - 17 +

В министерстве труда Таджикистана рассчитывают, что отъезд мигрантов из РФ может быть временным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Министерство труда, миграции и занятости граждан Таджикистана отмечает отток трудовых мигрантов из России. Подобное происходит после теракта в подмосковном «Крокус сити холле». Об этом сообщила заместитель министра труда республики Шахноза Нодири. «Много звонков очень. Это, скорее всего, не столько жалобы на притеснения, сколько боязнь наших граждан, паника, многие хотят уехать. <…> У нас приезжает [в Таджикистан] больше, чем уезжает», — передает ТАСС слова Нодири. Она отметила, что на данный момент ситуация отслеживается. В министерстве заявили, что отток мигрантов может быть временным явлением. Также прозвучал призыв не поддаваться на провокации в Интернете, которые ставят своей целью межнациональную рознь. Замминистра труда республики добавила, что притеснения граждан Таджикистана также фиксируются «на бытовом уровне», а после теракта в «Крокусе» в адрес представительства Минтруда в РФ поступают угрозы. Ранее в Красногорске в концертном зале произошел теракт. По подозрению в связи с исполнителями трагедии в Таджикистане были задержаны девять человек. После этого власти республики усилили разъяснительную работу с трудовыми мигрантами по недопущению их вовлечения в экстремистские сообщества. Нодири отметила, что особый упор сделан на предотвращение вербовки мигрантов через социальные сети. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство труда, миграции и занятости граждан Таджикистана отмечает отток трудовых мигрантов из России. Подобное происходит после теракта в подмосковном «Крокус сити холле». Об этом сообщила заместитель министра труда республики Шахноза Нодири. «Много звонков очень. Это, скорее всего, не столько жалобы на притеснения, сколько боязнь наших граждан, паника, многие хотят уехать. <…> У нас приезжает [в Таджикистан] больше, чем уезжает», — передает ТАСС слова Нодири. Она отметила, что на данный момент ситуация отслеживается. В министерстве заявили, что отток мигрантов может быть временным явлением. Также прозвучал призыв не поддаваться на провокации в Интернете, которые ставят своей целью межнациональную рознь. Замминистра труда республики добавила, что притеснения граждан Таджикистана также фиксируются «на бытовом уровне», а после теракта в «Крокусе» в адрес представительства Минтруда в РФ поступают угрозы. Ранее в Красногорске в концертном зале произошел теракт. По подозрению в связи с исполнителями трагедии в Таджикистане были задержаны девять человек. После этого власти республики усилили разъяснительную работу с трудовыми мигрантами по недопущению их вовлечения в экстремистские сообщества. Нодири отметила, что особый упор сделан на предотвращение вербовки мигрантов через социальные сети.