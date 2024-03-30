В кафе в Нидерландах удерживают заложников

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Неизвестно, может ли быть взрывчатка у преступников, которые удерживают заложников в кафе Фото:

В Нидерландах в кафе удерживают людей в заложниках. Предположительно, в заложниках может находиться один человек. Неизвестно, есть ли в распоряжении преступников взрывчатые вещества. Об этом сообщает местная полиция.

«Мы предполагаем, что в заложниках находятся несколько человек», — передает De Telegraaf информацию из полиции. По предположениям, в заложниках может находиться один человек.

Отмечается, что нет информации о том, есть ли у преступников, которые удерживают людей, взрывчатка. По словам полицейских, этом может нанести угрозу безопасности.

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В Нидерландах в кафе удерживают людей в заложниках. Предположительно, в заложниках может находиться один человек. Неизвестно, есть ли в распоряжении преступников взрывчатые вещества. Об этом сообщает местная полиция. «Мы предполагаем, что в заложниках находятся несколько человек», — передает De Telegraaf информацию из полиции. По предположениям, в заложниках может находиться один человек. Отмечается, что нет информации о том, есть ли у преступников, которые удерживают людей, взрывчатка. По словам полицейских, этом может нанести угрозу безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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