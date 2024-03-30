Панихида по погибшим в теракте 22 марта началась в 12 часов дня по Москве
новость из сюжетаТеракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»
В Красногорске у «Крокус Сити Холла» проходит панихида по погибшим в теракте 22 марта. Она началась в 12 часов по Москве. Ведет панихиду архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов). Как в Подмосковье проходит масштабная служба по погибшим в теракте — в фоторепортаже URA.RU.
Масштабная служба по погибшим в теракте 22 марта проходит у «Крокус Сити Холла»
Жители Московской области идут возложить гвоздики за погибших в теракте 22 марта
Представители разных стран в РФ идут на службу в общем потоке с гражданами России
Масштабную службу по погибшим в теракте посещают послы разных стран в РФ
Службу посетила посол Израиля в РФ Симона Гальперин
На панихиде замечена посол США в России Линн Трейси
Посол Экваториальной Гвинеи Мохамед Кейта возложил цветы в честь погибших при теракте
Представители ООН возложили венок в честь жертв теракта в «Крокус Сити Холл»
Представители Китая выразили соболезнования погибшим в «Крокусе»
Акцию памяти посетил представитель Ватикана
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