Как прошла акция памяти у «Крокуса». Фоторепортаж

У «Крокуса» прошла акция памяти

30 марта 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Панихида по погибшим в теракте 22 марта началась в 12 часов дня по Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Красногорске у «Крокус Сити Холла» проходит панихида по погибшим в теракте 22 марта. Она началась в 12 часов по Москве. Ведет панихиду архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов). Как в Подмосковье проходит масштабная служба по погибшим в теракте — в фоторепортаже URA.RU. Масштабная служба по погибшим в теракте 22 марта проходит у «Крокус Сити Холла» Фотокорреспондент URA.RU Роман Наумов Жители Московской области идут возложить гвоздики за погибших в теракте 22 марта Фотокорреспондент URA.RU Роман Наумов Представители разных стран в РФ идут на службу в общем потоке с гражданами России Фотокорреспондент URA.RU Роман Наумов Масштабную службу по погибшим в теракте посещают послы разных стран в РФ Фотокорреспондент URA.RU Роман Наумов Службу посетила посол Израиля в РФ Симона Гальперин Фотокорреспондент URA.RU Роман Наумов На панихиде замечена посол США в России Линн Трейси Фотокорреспондент URA.RU Роман Наумов Посол Экваториальной Гвинеи Мохамед Кейта возложил цветы в честь погибших при теракте Фотокорреспондент URA.RU Роман Наумов Представители ООН возложили венок в честь жертв теракта в «Крокус Сити Холл» Фотокорреспондент URA.RU Роман Наумов Представители Китая выразили соболезнования погибшим в «Крокусе» Фотокорреспондент URA.RU Роман Наумов Акцию памяти посетил представитель Ватикана Фотокорреспондент URA.RU Роман Наумов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Красногорске у «Крокус Сити Холла» проходит панихида по погибшим в теракте 22 марта. Она началась в 12 часов по Москве. Ведет панихиду архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов). Как в Подмосковье проходит масштабная служба по погибшим в теракте — в фоторепортаже URA.RU.