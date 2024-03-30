Блогерша из ХМАО, знаменитая пошлой песней, покорила Инстасамку новым хитом. Видео

Инстасамка станцевала под новый трек блогерши из ХМАО, знаменитой пошлой песней
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. ТикТок. Tik Tok. Челябинск, развлечение, аккаунт, приложение, социальная сеть, технологии, тик ток, тикток, tiktok, видеоклип
Инстасамка выложила танец под песню в Tik-Tok Фото:

Певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева, уроженка Тобольска) станцевала в Tik-Tok под новый трек «Кто ты» блогерши из Нижневартовска (ХМАО) Дарьяны Галлавич. Югорчанка стала популярной после нашумевшего хита про минет.

«Для меня это такое чувство: „о-хо“. Моя музыка нравится людям. Я, правда, крутая. Это невероятно приятно, я знаю, что буду продолжать делать музыку и, конечно, *** (достигать успехов)», — слова Дарьяны передает telegram-канал «Муксун ФМ | Югра Ямал Тюмень». За сутки видео на новую песню сняло огромное количество людей в Tik-Tok, в том числе Инстасамка.

В 2023 году Дарьяна прославилась благодаря треку про минет — «Заставлял», который набрал популярность в Tik-Tok. Кроме того, тиктокер Даня Милохин записал ролик под трек блогерши. Однако удержаться в чартах песни не удалось, так как ее «снесли» после жалоб родителей из-за непристойного содержания песни.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева, уроженка Тобольска) станцевала в Tik-Tok под новый трек «Кто ты» блогерши из Нижневартовска (ХМАО) Дарьяны Галлавич. Югорчанка стала популярной после нашумевшего хита про минет. «Для меня это такое чувство: „о-хо“. Моя музыка нравится людям. Я, правда, крутая. Это невероятно приятно, я знаю, что буду продолжать делать музыку и, конечно, *** (достигать успехов)», — слова Дарьяны передает telegram-канал «Муксун ФМ | Югра Ямал Тюмень». За сутки видео на новую песню сняло огромное количество людей в Tik-Tok, в том числе Инстасамка. В 2023 году Дарьяна прославилась благодаря треку про минет — «Заставлял», который набрал популярность в Tik-Tok. Кроме того, тиктокер Даня Милохин записал ролик под трек блогерши. Однако удержаться в чартах песни не удалось, так как ее «снесли» после жалоб родителей из-за непристойного содержания песни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...