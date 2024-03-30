Блогерша из ХМАО, знаменитая пошлой песней, покорила Инстасамку новым хитом. Видео

Инстасамка станцевала под новый трек блогерши из ХМАО, знаменитой пошлой песней

30 марта 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

Инстасамка выложила танец под песню в Tik-Tok Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева, уроженка Тобольска) станцевала в Tik-Tok под новый трек «Кто ты» блогерши из Нижневартовска (ХМАО) Дарьяны Галлавич. Югорчанка стала популярной после нашумевшего хита про минет. «Для меня это такое чувство: „о-хо“. Моя музыка нравится людям. Я, правда, крутая. Это невероятно приятно, я знаю, что буду продолжать делать музыку и, конечно, *** (достигать успехов)», — слова Дарьяны передает telegram-канал «Муксун ФМ | Югра Ямал Тюмень». За сутки видео на новую песню сняло огромное количество людей в Tik-Tok, в том числе Инстасамка. В 2023 году Дарьяна прославилась благодаря треку про минет — «Заставлял», который набрал популярность в Tik-Tok. Кроме того, тиктокер Даня Милохин записал ролик под трек блогерши. Однако удержаться в чартах песни не удалось, так как ее «снесли» после жалоб родителей из-за непристойного содержания песни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева, уроженка Тобольска) станцевала в Tik-Tok под новый трек «Кто ты» блогерши из Нижневартовска (ХМАО) Дарьяны Галлавич. Югорчанка стала популярной после нашумевшего хита про минет. «Для меня это такое чувство: „о-хо“. Моя музыка нравится людям. Я, правда, крутая. Это невероятно приятно, я знаю, что буду продолжать делать музыку и, конечно, *** (достигать успехов)», — слова Дарьяны передает telegram-канал «Муксун ФМ | Югра Ямал Тюмень». За сутки видео на новую песню сняло огромное количество людей в Tik-Tok, в том числе Инстасамка. В 2023 году Дарьяна прославилась благодаря треку про минет — «Заставлял», который набрал популярность в Tik-Tok. Кроме того, тиктокер Даня Милохин записал ролик под трек блогерши. Однако удержаться в чартах песни не удалось, так как ее «снесли» после жалоб родителей из-за непристойного содержания песни.