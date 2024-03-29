29 марта 2024

В Ноябрьске прошли экстремальные соревнования по сноукайтингу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьске 30 марта прошло соревнование по сноукайтингу Фото:

Профессиональные спортсмены по сноукайтингу из Сургута, Надыма, Нижневартовска, Когалыма и Тарко-Сале (ЯНАО и ХМАО) состязались в соревновании «Северный ветер». Об этом сообщила администрация города.

«Фристайл по сноукайтингу — это было зрелищно! „Северный ветер“ под парусом, скорость и живые эмоции зрителей — все это подарили нам профессиональные кайтсерферы из Сургута, Надыма, Нижневартовска, Когалыма и Тарко-Сале», — написала администрация в telegram-канале.

По словам представителей города, 31 марта состоятся соревнования кайтеров в нескольких гонках по дистанции с промежуточными контрольными точками. Проходить будет в акватории озера Ханто.

Сообщалось, что в городе должны пройти региональные соревнования по сноукайтингу «Северный ветер». Изначально они планировались на 9—10 марта, однако были перенесены из-за погоды. В программе запланированы были курс-рейс и фристайл.

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Профессиональные спортсмены по сноукайтингу из Сургута, Надыма, Нижневартовска, Когалыма и Тарко-Сале (ЯНАО и ХМАО) состязались в соревновании «Северный ветер». Об этом сообщила администрация города. «Фристайл по сноукайтингу — это было зрелищно! „Северный ветер“ под парусом, скорость и живые эмоции зрителей — все это подарили нам профессиональные кайтсерферы из Сургута, Надыма, Нижневартовска, Когалыма и Тарко-Сале», — написала администрация в telegram-канале. По словам представителей города, 31 марта состоятся соревнования кайтеров в нескольких гонках по дистанции с промежуточными контрольными точками. Проходить будет в акватории озера Ханто. Сообщалось, что в городе должны пройти региональные соревнования по сноукайтингу «Северный ветер». Изначально они планировались на 9—10 марта, однако были перенесены из-за погоды. В программе запланированы были курс-рейс и фристайл.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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