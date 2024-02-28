28 февраля 2024

В ЯНАО на озере Ханто ожидают зрелищных соревнований по сноукайтингу

© Служба новостей «URA.RU»
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Финский залив. Санкт-Петербург, парашют, лыжи, Финский залив, Сестрорецк, Скайсерфинг
На озеро Ханто съедутся профессионалы из Сургута, Надыма, Нижневартовска, Тарко-Сале Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) пройдут открытые региональные соревнования по сноукайтингу «Северный ветер». На озеро Ханто съедутся профессионалы из Сургута, Надыма, Нижневартовска, Тарко-Сале. Состязания пройдут 9—10 марта, но возможен перенос соревнований из-за погоды, предупреждают в своем паблике организаторы.

«Следующие выходные будут зрелищными: паруса, скорость и кайтеры подарят нам открытые региональные соревнования по сноукайтингу „Северный ветер“. В Ноябрьск съедутся профессиональные кайтсерферы из Сургута, Надыма, Нижневартовска, Когалыма, и Тарко-Сале. Соревноваться кайтеры будут в нескольких гонках по дистанции с промежуточными контрольными точками. Локация — акватория озера Ханто», — говорится в сообщении telegram-канала «14 35».

На странице во «ВКонтакте» организаторы соревнований кайт-клуб «Северный ветер» уточняют, что в программе запланированы курс-рейс и фристайл. Перенос дат возможен при отсутствии ветра на 23—24 марта.

Сноукайтинг — вид спорта и активного отдыха с буксировочным кайтом на снежном покрытии или льду с применением лыж, сноуборда или коньков. Зародился в 70-х годах в немецких Альпах.

Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском (ЯНАО) прошли окружные соревнования по зимнему дрифту. В этом году в состязании приняла участие единственная девушка-пилот.

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В Ноябрьске (ЯНАО) пройдут открытые региональные соревнования по сноукайтингу «Северный ветер». На озеро Ханто съедутся профессионалы из Сургута, Надыма, Нижневартовска, Тарко-Сале. Состязания пройдут 9—10 марта, но возможен перенос соревнований из-за погоды, предупреждают в своем паблике организаторы. «Следующие выходные будут зрелищными: паруса, скорость и кайтеры подарят нам открытые региональные соревнования по сноукайтингу „Северный ветер“. В Ноябрьск съедутся профессиональные кайтсерферы из Сургута, Надыма, Нижневартовска, Когалыма, и Тарко-Сале. Соревноваться кайтеры будут в нескольких гонках по дистанции с промежуточными контрольными точками. Локация — акватория озера Ханто», — говорится в сообщении telegram-канала «14 35». На странице во «ВКонтакте» организаторы соревнований кайт-клуб «Северный ветер» уточняют, что в программе запланированы курс-рейс и фристайл. Перенос дат возможен при отсутствии ветра на 23—24 марта. Сноукайтинг — вид спорта и активного отдыха с буксировочным кайтом на снежном покрытии или льду с применением лыж, сноуборда или коньков. Зародился в 70-х годах в немецких Альпах. Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском (ЯНАО) прошли окружные соревнования по зимнему дрифту. В этом году в состязании приняла участие единственная девушка-пилот.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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