Власти Кургана прокомментировали экстренное расселение аварийного дома

Мэрия Кургана: после ремонта аварийного дома жильцы смогут вернуться в квартиры

30 марта 2024 в 22:03 Размер текста - 17 +

По мнению властей, восстановительные работы позволят сохранить проблемный дом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Срочное расселение дома в Кургане Жители Кургана смогут вернуться в свои квартиры после проведения восстановительных работ в доме по улице Красномаячной, 62а. Об этом URA.RU рассказала пресс-служба администрации города. Экстренное расселение жильцов началось вечером 30 марта. «Проведение восстановительных позволит сохранить и в дальнейшем безопасно эксплуатировать дом по Красномаячной. После ремонта жители смогут вернуться в свои квартиры», — рассказали в мэрии в ответ на запрос информационного агентства. На время ремонта собственники и граждане, проживающие в указанном доме по договорам соцнайма, должны быть расселены. Корреспонденту URA.RU жильцы объяснили, что им дали два дня, чтобы собрать вещи. Всем, у кого нет других помещений для временного проживания, предложены площади маневренного фонда и гостиницы. По данным пресс-службы администрации Кургана, населению предоставляют транспорт для перевозки имущества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Кургана смогут вернуться в свои квартиры после проведения восстановительных работ в доме по улице Красномаячной, 62а. Об этом URA.RU рассказала пресс-служба администрации города. Экстренное расселение жильцов началось вечером 30 марта. «Проведение восстановительных позволит сохранить и в дальнейшем безопасно эксплуатировать дом по Красномаячной. После ремонта жители смогут вернуться в свои квартиры», — рассказали в мэрии в ответ на запрос информационного агентства. На время ремонта собственники и граждане, проживающие в указанном доме по договорам соцнайма, должны быть расселены. Корреспонденту URA.RU жильцы объяснили, что им дали два дня, чтобы собрать вещи. Всем, у кого нет других помещений для временного проживания, предложены площади маневренного фонда и гостиницы. По данным пресс-службы администрации Кургана, населению предоставляют транспорт для перевозки имущества.