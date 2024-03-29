29 марта 2024

Власти Кургана прокомментировали экстренное расселение аварийного дома

Мэрия Кургана: после ремонта аварийного дома жильцы смогут вернуться в квартиры
© Служба новостей «URA.RU»
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Проспект Конституции, дом 48. Курган, аварийный дом, трещина, трещина в доме
По мнению властей, восстановительные работы позволят сохранить проблемный дом Фото:
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Срочное расселение дома в Кургане

Жители Кургана смогут вернуться в свои квартиры после проведения восстановительных работ в доме по улице Красномаячной, 62а. Об этом URA.RU рассказала пресс-служба администрации города. Экстренное расселение жильцов началось вечером 30 марта.

«Проведение восстановительных позволит сохранить и в дальнейшем безопасно эксплуатировать дом по Красномаячной. После ремонта жители смогут вернуться в свои квартиры», — рассказали в мэрии в ответ на запрос информационного агентства.

На время ремонта собственники и граждане, проживающие в указанном доме по договорам соцнайма, должны быть расселены. Корреспонденту URA.RU жильцы объяснили, что им дали два дня, чтобы собрать вещи. Всем, у кого нет других помещений для временного проживания, предложены площади маневренного фонда и гостиницы. По данным пресс-службы администрации Кургана, населению предоставляют транспорт для перевозки имущества.

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Жители Кургана смогут вернуться в свои квартиры после проведения восстановительных работ в доме по улице Красномаячной, 62а. Об этом URA.RU рассказала пресс-служба администрации города. Экстренное расселение жильцов началось вечером 30 марта. «Проведение восстановительных позволит сохранить и в дальнейшем безопасно эксплуатировать дом по Красномаячной. После ремонта жители смогут вернуться в свои квартиры», — рассказали в мэрии в ответ на запрос информационного агентства. На время ремонта собственники и граждане, проживающие в указанном доме по договорам соцнайма, должны быть расселены. Корреспонденту URA.RU жильцы объяснили, что им дали два дня, чтобы собрать вещи. Всем, у кого нет других помещений для временного проживания, предложены площади маневренного фонда и гостиницы. По данным пресс-службы администрации Кургана, населению предоставляют транспорт для перевозки имущества.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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