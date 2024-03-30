Mash раскрыл подробности о девятом фигуранте дела о теракте в «Крокусе»

Mash: девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» работал на стройке
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Девятый фигурант уголовного дела о теракте в «Крокусе» до инцидента трудился на стройке Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» Назримада Лутфуллои работал в Москве на стройке, с которой уволился незадолго до трагедии. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Девятый фигурант дела о теракте — Назримада Лутфуллои — работал в Москве на стройке, но за несколько дней до трагедии в „Крокусе“ уволился», — отметили в telegram-канале. Там же заявили, что он прожил в Москве год.

Как отметили в Mash, арестовали 24-летнего Лутфуллои 29 марта. Он помещен в СИЗО до 22 мая. Отмечается, что следователи уже установили связь мужчины с главным руководителем террористов.

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Девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» Назримада Лутфуллои работал в Москве на стройке, с которой уволился незадолго до трагедии. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Девятый фигурант дела о теракте — Назримада Лутфуллои — работал в Москве на стройке, но за несколько дней до трагедии в „Крокусе“ уволился», — отметили в telegram-канале. Там же заявили, что он прожил в Москве год. Как отметили в Mash, арестовали 24-летнего Лутфуллои 29 марта. Он помещен в СИЗО до 22 мая. Отмечается, что следователи уже установили связь мужчины с главным руководителем террористов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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