Mash раскрыл подробности о девятом фигуранте дела о теракте в «Крокусе»

Mash: девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» работал на стройке

Девятый фигурант уголовного дела о теракте в «Крокусе» до инцидента трудился на стройке Фото: Софья Сандурская/ТАСС

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Девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» Назримада Лутфуллои работал в Москве на стройке, с которой уволился незадолго до трагедии. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Девятый фигурант дела о теракте — Назримада Лутфуллои — работал в Москве на стройке, но за несколько дней до трагедии в „Крокусе“ уволился», — отметили в telegram-канале. Там же заявили, что он прожил в Москве год.

Как отметили в Mash, арестовали 24-летнего Лутфуллои 29 марта. Он помещен в СИЗО до 22 мая. Отмечается, что следователи уже установили связь мужчины с главным руководителем террористов.