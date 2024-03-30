Mash раскрыл подробности о девятом фигуранте дела о теракте в «Крокусе»

Девятый фигурант уголовного дела о теракте в «Крокусе» до инцидента трудился на стройке
новость из сюжетаТеракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» Назримада Лутфуллои работал в Москве на стройке, с которой уволился незадолго до трагедии. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Девятый фигурант дела о теракте — Назримада Лутфуллои — работал в Москве на стройке, но за несколько дней до трагедии в „Крокусе“ уволился», — отметили в telegram-канале. Там же заявили, что он прожил в Москве год.
Как отметили в Mash, арестовали 24-летнего Лутфуллои 29 марта. Он помещен в СИЗО до 22 мая. Отмечается, что следователи уже установили связь мужчины с главным руководителем террористов.
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