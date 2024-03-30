30 марта 2024
29 марта 2024

Свердловские полицейские наказали родителей несовершеннолетнего водителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейды Госавтоинспекции направлены на пресечение грубых нарушений ПДД
Рейды Госавтоинспекции направлены на пресечение грубых нарушений ПДД Фото:

В Асбесте (Свердловская область) родителей 16-летнего водителя, которого поймали за рулем без прав, привлекли к ответственности. Нарушитель был выявлен в рамках рейдового мероприятия, предают сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области.

«В Асбесте исключен из дорожного движения 16-летний водитель автомашины ВАЗ. Подросток управлял транспортом, не имея на это прав. Материалы переданы в подразделение по делам несовершеннолетних местного ОВД для проведения профилактической работы с нарушителем и его законными представителями, а также привлечения их к ответственности за ненадлежащее воспитание», — написано в telegram-канале ведомства.

На молодого человека составили протокол об административном правонарушении, ему грозит штраф до 15 тысяч рублей. Автомобиль перенаправили на спецстоянку.

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В Асбесте (Свердловская область) родителей 16-летнего водителя, которого поймали за рулем без прав, привлекли к ответственности. Нарушитель был выявлен в рамках рейдового мероприятия, предают сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области. «В Асбесте исключен из дорожного движения 16-летний водитель автомашины ВАЗ. Подросток управлял транспортом, не имея на это прав. Материалы переданы в подразделение по делам несовершеннолетних местного ОВД для проведения профилактической работы с нарушителем и его законными представителями, а также привлечения их к ответственности за ненадлежащее воспитание», — написано в telegram-канале ведомства. На молодого человека составили протокол об административном правонарушении, ему грозит штраф до 15 тысяч рублей. Автомобиль перенаправили на спецстоянку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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