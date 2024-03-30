Свердловские полицейские наказали родителей несовершеннолетнего водителя

В Асбесте (Свердловская область) родителей 16-летнего водителя, которого поймали за рулем без прав, привлекли к ответственности. Нарушитель был выявлен в рамках рейдового мероприятия, предают сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области.
«В Асбесте исключен из дорожного движения 16-летний водитель автомашины ВАЗ. Подросток управлял транспортом, не имея на это прав. Материалы переданы в подразделение по делам несовершеннолетних местного ОВД для проведения профилактической работы с нарушителем и его законными представителями, а также привлечения их к ответственности за ненадлежащее воспитание», — написано в telegram-канале ведомства.
На молодого человека составили протокол об административном правонарушении, ему грозит штраф до 15 тысяч рублей. Автомобиль перенаправили на спецстоянку.
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