В Магнитогорске на проспекте Ленина очевидцы запечатлели на видео мчавшихся по проезжей части лошадей. Жители предположили, что животные сбежали с находящегося рядом конного двора.
Магнитогорцы засняли видео, как табун лошадей проскакал вдоль жилых домов на проспекте Ленина. На кадрах видно, как около десятка животных несутся галопом мимо центра детского развития.
«Само по себе появление лошади в городе мало кого удивит. В Магнитогорске есть конные клубы, однако бесхозные кони по улицам обычно не носятся», — отметило издание «Магнитогорский рабочий». В соцсетях жители заметили, что скорее всего животные сбежали с конного двора, находящегося неподалеку.
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