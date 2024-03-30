30 марта 2024

Мэр Парижа заявила, что россиянам и белорусам будут не рады на Олимпиаде

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Парижа. Париж, эйфелева башня, париж, сена, франция
В Париже будут не рады российским и белорусским спортсменам, заявила Анн Идальго Фото:

Мэр Парижа Анн Идальго выразила нежелательность присутствия российских и белорусских спортсменов на предстоящих Олимпийских играх во французской столице. Об этом сообщает французское издание Le Monde.

«Я хочу сказать российским и белорусским атлетам, что им не будут рады в Париже. И хочу сказать украинским атлетам и всему украинскому народу, что мы их очень поддерживаем», — заявила Идальго.

Олимпийские игры в Париже запланированы на период с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские атлеты смогут участвовать только в нейтральном статусе, при условии отсутствия связей с силовыми структурами и непредставления командных видов спорта. МОК не требует от них осуждения специальной военной операции, а в случае победы на играх их будут награждать под специально созданную музыку.

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Мэр Парижа Анн Идальго выразила нежелательность присутствия российских и белорусских спортсменов на предстоящих Олимпийских играх во французской столице. Об этом сообщает французское издание Le Monde. «Я хочу сказать российским и белорусским атлетам, что им не будут рады в Париже. И хочу сказать украинским атлетам и всему украинскому народу, что мы их очень поддерживаем», — заявила Идальго. Олимпийские игры в Париже запланированы на период с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские атлеты смогут участвовать только в нейтральном статусе, при условии отсутствия связей с силовыми структурами и непредставления командных видов спорта. МОК не требует от них осуждения специальной военной операции, а в случае победы на играх их будут награждать под специально созданную музыку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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