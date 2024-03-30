Мэр Парижа заявила, что россиянам и белорусам будут не рады на Олимпиаде

31 марта 2024 в 02:41 Размер текста - 17 +

В Париже будут не рады российским и белорусским спортсменам, заявила Анн Идальго Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мэр Парижа Анн Идальго выразила нежелательность присутствия российских и белорусских спортсменов на предстоящих Олимпийских играх во французской столице. Об этом сообщает французское издание Le Monde. «Я хочу сказать российским и белорусским атлетам, что им не будут рады в Париже. И хочу сказать украинским атлетам и всему украинскому народу, что мы их очень поддерживаем», — заявила Идальго. Олимпийские игры в Париже запланированы на период с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские атлеты смогут участвовать только в нейтральном статусе, при условии отсутствия связей с силовыми структурами и непредставления командных видов спорта. МОК не требует от них осуждения специальной военной операции, а в случае победы на играх их будут награждать под специально созданную музыку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Парижа Анн Идальго выразила нежелательность присутствия российских и белорусских спортсменов на предстоящих Олимпийских играх во французской столице. Об этом сообщает французское издание Le Monde. «Я хочу сказать российским и белорусским атлетам, что им не будут рады в Париже. И хочу сказать украинским атлетам и всему украинскому народу, что мы их очень поддерживаем», — заявила Идальго. Олимпийские игры в Париже запланированы на период с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские атлеты смогут участвовать только в нейтральном статусе, при условии отсутствия связей с силовыми структурами и непредставления командных видов спорта. МОК не требует от них осуждения специальной военной операции, а в случае победы на играх их будут награждать под специально созданную музыку.