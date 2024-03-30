Мэр Парижа заявила, что россиянам и белорусам будут не рады на Олимпиаде

Мэр Парижа Анн Идальго выразила нежелательность присутствия российских и белорусских спортсменов на предстоящих Олимпийских играх во французской столице. Об этом сообщает французское издание Le Monde.
«Я хочу сказать российским и белорусским атлетам, что им не будут рады в Париже. И хочу сказать украинским атлетам и всему украинскому народу, что мы их очень поддерживаем», — заявила Идальго.
Олимпийские игры в Париже запланированы на период с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские атлеты смогут участвовать только в нейтральном статусе, при условии отсутствия связей с силовыми структурами и непредставления командных видов спорта. МОК не требует от них осуждения специальной военной операции, а в случае победы на играх их будут награждать под специально созданную музыку.
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