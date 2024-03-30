Жительница Кургана показала, как живет в доме, признанном аварийным в 2017 году. Видео

В Кургане разваливается жилой дом, признанный аварийным в 2017 году

31 марта 2024 в 14:11 Размер текста - 17 +

Дом признан аварийным в 2017 году (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Кургана показала, что в доме по улице Максима Горького, 236 разваливается потолок. Женщина опубликовала видео в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях под постом мэрия города сообщила, что дом признан аварийным и подлежащим сносу в апреле 2017 года. «Вот так живут люди. Адрес: улица Максима Горького, 236», — говорится в посте. В опубликованном видео показан разваливающийся от сырости потолок и белые куски штукатурки, лежащие на полу. В комментариях под публикацией представители мэрии города сообщили, что дом признан аварийным и подлежащим сносу в апреле 2017 года. По информации администрации, его включат в новую программу переселения, после утверждения которой здание будет расселено. Ранее сообщалось, что дом на улице Красномаячной, 62а экстренно расселяют из-за проведения ремонтных работ. Жильцам дали два дня на сборы, рядом со строением работают правоохранительные органы и экстренные службы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Кургана показала, что в доме по улице Максима Горького, 236 разваливается потолок. Женщина опубликовала видео в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях под постом мэрия города сообщила, что дом признан аварийным и подлежащим сносу в апреле 2017 года. «Вот так живут люди. Адрес: улица Максима Горького, 236», — говорится в посте. В опубликованном видео показан разваливающийся от сырости потолок и белые куски штукатурки, лежащие на полу. В комментариях под публикацией представители мэрии города сообщили, что дом признан аварийным и подлежащим сносу в апреле 2017 года. По информации администрации, его включат в новую программу переселения, после утверждения которой здание будет расселено. Ранее сообщалось, что дом на улице Красномаячной, 62а экстренно расселяют из-за проведения ремонтных работ. Жильцам дали два дня на сборы, рядом со строением работают правоохранительные органы и экстренные службы.