30 марта 2024
29 марта 2024

Жительница Кургана показала, как живет в доме, признанном аварийным в 2017 году. Видео

В Кургане разваливается жилой дом, признанный аварийным в 2017 году
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дома под снос по улице Дзержинского. Курган, улица дзержинского, ветхое жилье, дома под снос
Дом признан аварийным в 2017 году (архивное фото) Фото:

Жительница Кургана показала, что в доме по улице Максима Горького, 236 разваливается потолок. Женщина опубликовала видео в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях под постом мэрия города сообщила, что дом признан аварийным и подлежащим сносу в апреле 2017 года.

«Вот так живут люди. Адрес: улица Максима Горького, 236», — говорится в посте. В опубликованном видео показан разваливающийся от сырости потолок и белые куски штукатурки, лежащие на полу.

В комментариях под публикацией представители мэрии города сообщили, что дом признан аварийным и подлежащим сносу в апреле 2017 года. По информации администрации, его включат в новую программу переселения, после утверждения которой здание будет расселено.

Ранее сообщалось, что дом на улице Красномаячной, 62а экстренно расселяют из-за проведения ремонтных работ. Жильцам дали два дня на сборы, рядом со строением работают правоохранительные органы и экстренные службы.

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Жительница Кургана показала, что в доме по улице Максима Горького, 236 разваливается потолок. Женщина опубликовала видео в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях под постом мэрия города сообщила, что дом признан аварийным и подлежащим сносу в апреле 2017 года. «Вот так живут люди. Адрес: улица Максима Горького, 236», — говорится в посте. В опубликованном видео показан разваливающийся от сырости потолок и белые куски штукатурки, лежащие на полу. В комментариях под публикацией представители мэрии города сообщили, что дом признан аварийным и подлежащим сносу в апреле 2017 года. По информации администрации, его включат в новую программу переселения, после утверждения которой здание будет расселено. Ранее сообщалось, что дом на улице Красномаячной, 62а экстренно расселяют из-за проведения ремонтных работ. Жильцам дали два дня на сборы, рядом со строением работают правоохранительные органы и экстренные службы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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