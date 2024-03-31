Гладков показал последствия обстрела Белгорода «Вампирами». Фото

Гладков: при обстреле ВСУ Белгорода пострадала женщина
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В трех домах после обстрела начались пожары
В трех домах после обстрела начались пожары Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

В результате атаки ВСУ по Белгороду и Белгородскому району пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пострадала женщина, в доме у которой вспыхнул пожар. У нее ожог руки второй степени. Необходимая помощь ей оказана на месте», — написал Гладков в своем telegram-канале.

Всего над Белгородом и Белгородским районом было сбито 10 воздушных целей на подлете к городу. В Белгороде выбиты окна в квартире многоквартирного дома, повреждения получили 18 частных жилых домовладений. Также пострадали три автомобиля — их посекло осколками, линии электроснабжения и подачи холодного водоснабжения. Последствия устраняют аварийные службы.

В Белгородском районе в поселке Майском повреждения получили два частных домовладения и автомобиль. В поселке Дубовое выбиты окна в частном доме; в селе Таврово осколки повредили забор частного домовладения.

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В результате атаки ВСУ по Белгороду и Белгородскому району пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Пострадала женщина, в доме у которой вспыхнул пожар. У нее ожог руки второй степени. Необходимая помощь ей оказана на месте», — написал Гладков в своем telegram-канале. Всего над Белгородом и Белгородским районом было сбито 10 воздушных целей на подлете к городу. В Белгороде выбиты окна в квартире многоквартирного дома, повреждения получили 18 частных жилых домовладений. Также пострадали три автомобиля — их посекло осколками, линии электроснабжения и подачи холодного водоснабжения. Последствия устраняют аварийные службы. В Белгородском районе в поселке Майском повреждения получили два частных домовладения и автомобиль. В поселке Дубовое выбиты окна в частном доме; в селе Таврово осколки повредили забор частного домовладения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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