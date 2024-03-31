Гладков показал последствия обстрела Белгорода «Вампирами». Фото

Гладков: при обстреле ВСУ Белгорода пострадала женщина

31 марта 2024 в 11:23 Размер текста - 17 +

В трех домах после обстрела начались пожары Фото: telegram-канал Вячеслава Гладкова, https://t.me/vvgladkov/6076 новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область В результате атаки ВСУ по Белгороду и Белгородскому району пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Пострадала женщина, в доме у которой вспыхнул пожар. У нее ожог руки второй степени. Необходимая помощь ей оказана на месте», — написал Гладков в своем telegram-канале. Всего над Белгородом и Белгородским районом было сбито 10 воздушных целей на подлете к городу. В Белгороде выбиты окна в квартире многоквартирного дома, повреждения получили 18 частных жилых домовладений. Также пострадали три автомобиля — их посекло осколками, линии электроснабжения и подачи холодного водоснабжения. Последствия устраняют аварийные службы. В Белгородском районе в поселке Майском повреждения получили два частных домовладения и автомобиль. В поселке Дубовое выбиты окна в частном доме; в селе Таврово осколки повредили забор частного домовладения. telegram-канал Вячеслава Гладкова telegram-канал Вячеслава Гладкова telegram-канал Вячеслава Гладкова telegram-канал Вячеслава Гладкова Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате атаки ВСУ по Белгороду и Белгородскому району пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Пострадала женщина, в доме у которой вспыхнул пожар. У нее ожог руки второй степени. Необходимая помощь ей оказана на месте», — написал Гладков в своем telegram-канале. Всего над Белгородом и Белгородским районом было сбито 10 воздушных целей на подлете к городу. В Белгороде выбиты окна в квартире многоквартирного дома, повреждения получили 18 частных жилых домовладений. Также пострадали три автомобиля — их посекло осколками, линии электроснабжения и подачи холодного водоснабжения. Последствия устраняют аварийные службы. В Белгородском районе в поселке Майском повреждения получили два частных домовладения и автомобиль. В поселке Дубовое выбиты окна в частном доме; в селе Таврово осколки повредили забор частного домовладения.