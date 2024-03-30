30 марта 2024

В Среднеуральске двое мужчин устроили перестрелку, возбуждено уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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ОМОН стрельбище Оружие Челябинск, убийство, пистолет стечкина апс
Конфликт со стрельбой произошел на почве личной неприязни Фото:

В Среднеуральске (Свердловская область) двое мужчин устроили потасовку со стрельбой на улице, в ходе которой один из них получил пулевое ранение. Полицейские установили личности мужчин, возбуждено уголовное дело, сообщил URA.RU глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Личности драчунов были установлены выезжавшими на место происшествия сотрудниками полиции. Это местные жители 1987 и 1997 года рождения. Один из них ранее был судим… По данному факту сотрудниками полиции из подразделения дознания возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ „Умышленное причинение легкого вреда здоровью“. Эта статья предусматривает до двух лет лишения свободы», — сказал полковник Горелых.

По его словам, госпитализация мужчине не потребовалась — после оказания медицинской помощи он был отпущен домой. Стреляли из охолощенного пистолета, который, по предварительным данным, был переделан в травматический. Его изъяли. Подозреваемый до суда находится под подпиской о невыезде.

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В Среднеуральске (Свердловская область) двое мужчин устроили потасовку со стрельбой на улице, в ходе которой один из них получил пулевое ранение. Полицейские установили личности мужчин, возбуждено уголовное дело, сообщил URA.RU глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Личности драчунов были установлены выезжавшими на место происшествия сотрудниками полиции. Это местные жители 1987 и 1997 года рождения. Один из них ранее был судим… По данному факту сотрудниками полиции из подразделения дознания возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ „Умышленное причинение легкого вреда здоровью“. Эта статья предусматривает до двух лет лишения свободы», — сказал полковник Горелых. По его словам, госпитализация мужчине не потребовалась — после оказания медицинской помощи он был отпущен домой. Стреляли из охолощенного пистолета, который, по предварительным данным, был переделан в травматический. Его изъяли. Подозреваемый до суда находится под подпиской о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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