В Среднеуральске двое мужчин устроили перестрелку, возбуждено уголовное дело

31 марта 2024 в 13:39 Размер текста - 17 +

Конфликт со стрельбой произошел на почве личной неприязни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Среднеуральске (Свердловская область) двое мужчин устроили потасовку со стрельбой на улице, в ходе которой один из них получил пулевое ранение. Полицейские установили личности мужчин, возбуждено уголовное дело, сообщил URA.RU глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Личности драчунов были установлены выезжавшими на место происшествия сотрудниками полиции. Это местные жители 1987 и 1997 года рождения. Один из них ранее был судим… По данному факту сотрудниками полиции из подразделения дознания возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ „Умышленное причинение легкого вреда здоровью“. Эта статья предусматривает до двух лет лишения свободы», — сказал полковник Горелых. По его словам, госпитализация мужчине не потребовалась — после оказания медицинской помощи он был отпущен домой. Стреляли из охолощенного пистолета, который, по предварительным данным, был переделан в травматический. Его изъяли. Подозреваемый до суда находится под подпиской о невыезде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Среднеуральске (Свердловская область) двое мужчин устроили потасовку со стрельбой на улице, в ходе которой один из них получил пулевое ранение. Полицейские установили личности мужчин, возбуждено уголовное дело, сообщил URA.RU глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Личности драчунов были установлены выезжавшими на место происшествия сотрудниками полиции. Это местные жители 1987 и 1997 года рождения. Один из них ранее был судим… По данному факту сотрудниками полиции из подразделения дознания возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ „Умышленное причинение легкого вреда здоровью“. Эта статья предусматривает до двух лет лишения свободы», — сказал полковник Горелых. По его словам, госпитализация мужчине не потребовалась — после оказания медицинской помощи он был отпущен домой. Стреляли из охолощенного пистолета, который, по предварительным данным, был переделан в травматический. Его изъяли. Подозреваемый до суда находится под подпиской о невыезде.