В Тюменской области мужчина напал на медперсонал с ножницами

31 марта 2024 в 15:11 Размер текста - 17 +

Двое врачей обезвредили тюменца, который попытался напасть с ножницами Фото: Анна Майорова © URA.RU В ночь с 30 на 31 марта в областной больнице номер 4 города Ишим (Тюменская область) мужчина напал с ножницами на медицинский персонал. Его обезвредили двое врачей, рассказал очевидиц. «Было совершено нападение мужчиной с ножницами на медицинский персонал, а также сотрудников больницы и пациентов. Хочу выразить благодарность врачу-терапевту Яхшибоеву Шахзоду Шодикуловичу и врачу-отоларингологу Гартунг Александру Александровичу за то, что обезвредили мужчину и тем самым спасли окружающих от увечий», — написал очевидиц в группе «Ишим пере Подслушано» в сосети «ВКонтакте». В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас с мужчиной разбираются сотрудники полиции. URA.RU отправило запрос в УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ночь с 30 на 31 марта в областной больнице номер 4 города Ишим (Тюменская область) мужчина напал с ножницами на медицинский персонал. Его обезвредили двое врачей, рассказал очевидиц. «Было совершено нападение мужчиной с ножницами на медицинский персонал, а также сотрудников больницы и пациентов. Хочу выразить благодарность врачу-терапевту Яхшибоеву Шахзоду Шодикуловичу и врачу-отоларингологу Гартунг Александру Александровичу за то, что обезвредили мужчину и тем самым спасли окружающих от увечий», — написал очевидиц в группе «Ишим пере Подслушано» в сосети «ВКонтакте». В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас с мужчиной разбираются сотрудники полиции. URA.RU отправило запрос в УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.