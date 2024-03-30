В Тюменской области мужчина напал на медперсонал с ножницами

В ночь с 30 на 31 марта в областной больнице номер 4 города Ишим (Тюменская область) мужчина напал с ножницами на медицинский персонал. Его обезвредили двое врачей, рассказал очевидиц.
«Было совершено нападение мужчиной с ножницами на медицинский персонал, а также сотрудников больницы и пациентов. Хочу выразить благодарность врачу-терапевту Яхшибоеву Шахзоду Шодикуловичу и врачу-отоларингологу Гартунг Александру Александровичу за то, что обезвредили мужчину и тем самым спасли окружающих от увечий», — написал очевидиц в группе «Ишим пере Подслушано» в сосети «ВКонтакте».
В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас с мужчиной разбираются сотрудники полиции.
URA.RU отправило запрос в УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
В ночь с 30 на 31 марта в областной больнице номер 4 города Ишим (Тюменская область) мужчина напал с ножницами на медицинский персонал. Его обезвредили двое врачей, рассказал очевидиц. «Было совершено нападение мужчиной с ножницами на медицинский персонал, а также сотрудников больницы и пациентов. Хочу выразить благодарность врачу-терапевту Яхшибоеву Шахзоду Шодикуловичу и врачу-отоларингологу Гартунг Александру Александровичу за то, что обезвредили мужчину и тем самым спасли окружающих от увечий», — написал очевидиц в группе «Ишим пере Подслушано» в сосети «ВКонтакте». В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас с мужчиной разбираются сотрудники полиции. URA.RU отправило запрос в УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.