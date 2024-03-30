30 марта 2024
29 марта 2024

В Тюменской области мужчина напал на медперсонал с ножницами

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Куйвашева в Научно-Исследовательский институт Охраны Материнства и Младенчества. Екатеринбург, медицинские ножницы
Двое врачей обезвредили тюменца, который попытался напасть с ножницами Фото:

В ночь с 30 на 31 марта в областной больнице номер 4 города Ишим (Тюменская область) мужчина напал с ножницами на медицинский персонал. Его обезвредили двое врачей, рассказал очевидиц.

«Было совершено нападение мужчиной с ножницами на медицинский персонал, а также сотрудников больницы и пациентов. Хочу выразить благодарность врачу-терапевту Яхшибоеву Шахзоду Шодикуловичу и врачу-отоларингологу Гартунг Александру Александровичу за то, что обезвредили мужчину и тем самым спасли окружающих от увечий», — написал очевидиц в группе «Ишим пере Подслушано» в сосети «ВКонтакте».

В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас с мужчиной разбираются сотрудники полиции.

URA.RU отправило запрос в УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.

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В ночь с 30 на 31 марта в областной больнице номер 4 города Ишим (Тюменская область) мужчина напал с ножницами на медицинский персонал. Его обезвредили двое врачей, рассказал очевидиц. «Было совершено нападение мужчиной с ножницами на медицинский персонал, а также сотрудников больницы и пациентов. Хочу выразить благодарность врачу-терапевту Яхшибоеву Шахзоду Шодикуловичу и врачу-отоларингологу Гартунг Александру Александровичу за то, что обезвредили мужчину и тем самым спасли окружающих от увечий», — написал очевидиц в группе «Ишим пере Подслушано» в сосети «ВКонтакте». В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас с мужчиной разбираются сотрудники полиции. URA.RU отправило запрос в УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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