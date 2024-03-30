В Кургане полностью расселили дом, где начнут капремонт

Дом, из которого эвакуировали жильцов в Кургане, полностью освобожден. Об этом журналисту URA.RU сообщил директор департамента ЖКХ города Кургана Роман Медведев.
«Дом полностью расселен», — уточнил Медведев. Вскоре на объекте начнутся работы по капитальному ремонту. Проект работ уже готов. После завершения работ, которые могут продлиться по предварительным подсчетам до двух месяцев, люди смогут вернуться в квартиры. Здание не было признано аварийным.
Сейчас на месте дежурят сотрудники полиции. Они ожидают прибытия работников ЧОП, которые будут охранять здание от мародеров.
По версии властей, к плачевному состоянию здание привели незаконные изменения инженерных сетей, произведенные владельцами квартир. Так, снаружи дома находится самовольно установленная канализационная труба. Она заводилась в подвал дома, куда лились нечистоты.
Сами жители при этом заявляют, что управкомпания, которая обслуживала дом, не делала текущий ремонт. Кроме того, капремонт крыши и фасада так и не был сделан, хотя планировался на 2022 год.
В открытых источниках указано, что дом №62а по улице Красномаячной был построен в 1971 году. Местные жители неоднократно жаловались властям на изношенность инженерных сетей и общее состояние здания. При этом долг собственников квартир перед управляющей компанией составляет порядка 1,7 млн рублей. Накануне экстренного расселения в доме меняли канализацию и водоснабжение, проводились отделочные работы. Другую информацию по теме читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
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