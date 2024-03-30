В Кургане полностью расселили дом, где начнут капремонт

31 марта 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

Жильцы вывезли из дома вещи Фото: Кристина Чепынина © URA.RU новость из сюжета Срочное расселение дома в Кургане Дом, из которого эвакуировали жильцов в Кургане, полностью освобожден. Об этом журналисту URA.RU сообщил директор департамента ЖКХ города Кургана Роман Медведев. «Дом полностью расселен», — уточнил Медведев. Вскоре на объекте начнутся работы по капитальному ремонту. Проект работ уже готов. После завершения работ, которые могут продлиться по предварительным подсчетам до двух месяцев, люди смогут вернуться в квартиры. Здание не было признано аварийным. Сейчас на месте дежурят сотрудники полиции. Они ожидают прибытия работников ЧОП, которые будут охранять здание от мародеров. По версии властей, к плачевному состоянию здание привели незаконные изменения инженерных сетей, произведенные владельцами квартир. Так, снаружи дома находится самовольно установленная канализационная труба. Она заводилась в подвал дома, куда лились нечистоты. Сами жители при этом заявляют, что управкомпания, которая обслуживала дом, не делала текущий ремонт. Кроме того, капремонт крыши и фасада так и не был сделан, хотя планировался на 2022 год. В открытых источниках указано, что дом №62а по улице Красномаячной был построен в 1971 году. Местные жители неоднократно жаловались властям на изношенность инженерных сетей и общее состояние здания. При этом долг собственников квартир перед управляющей компанией составляет порядка 1,7 млн рублей. Накануне экстренного расселения в доме меняли канализацию и водоснабжение, проводились отделочные работы. Другую информацию по теме читайте в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дом, из которого эвакуировали жильцов в Кургане, полностью освобожден. Об этом журналисту URA.RU сообщил директор департамента ЖКХ города Кургана Роман Медведев. «Дом полностью расселен», — уточнил Медведев. Вскоре на объекте начнутся работы по капитальному ремонту. Проект работ уже готов. После завершения работ, которые могут продлиться по предварительным подсчетам до двух месяцев, люди смогут вернуться в квартиры. Здание не было признано аварийным. Сейчас на месте дежурят сотрудники полиции. Они ожидают прибытия работников ЧОП, которые будут охранять здание от мародеров. По версии властей, к плачевному состоянию здание привели незаконные изменения инженерных сетей, произведенные владельцами квартир. Так, снаружи дома находится самовольно установленная канализационная труба. Она заводилась в подвал дома, куда лились нечистоты. Сами жители при этом заявляют, что управкомпания, которая обслуживала дом, не делала текущий ремонт. Кроме того, капремонт крыши и фасада так и не был сделан, хотя планировался на 2022 год. В открытых источниках указано, что дом №62а по улице Красномаячной был построен в 1971 году. Местные жители неоднократно жаловались властям на изношенность инженерных сетей и общее состояние здания. При этом долг собственников квартир перед управляющей компанией составляет порядка 1,7 млн рублей. Накануне экстренного расселения в доме меняли канализацию и водоснабжение, проводились отделочные работы. Другую информацию по теме читайте в онлайн-трансляции URA.RU.