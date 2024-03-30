Почему жильцов проблемного дома в Кургане попросили покинуть квартиры. Фото, видео

Аварийный дом в Кургане расселяют из-за слива отходов в подвал и проблем с водой

31 марта 2024 в 00:52 Размер текста - 17 +

Власти выделили местным жителям два дня, чтобы собрать вещи и покинуть жилища Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Срочное расселение дома в Кургане В Кургане экстренно расселяют дом на Красномаячной, 62а из-за угрозы обрушения стены. В мэрии города объяснили URA.RU, что к этому привели незаконные работы по переустройству сетей водоснабжения и слив бытовых отходов в подвал здания. «Дом (по Красномаячной, 62а — прим. URA.RU) имеет признаки аварийности. К ним привело незаконное переустройство водоснабжения и водоотведения в жилых помещениях и слив жидких бытовых отходов в подвал дома», — пояснили в ведомстве в ответ на запрос информационного агентства. У жильцов есть два дня, чтобы освободить квартиры, отмечали горожане в беседе с корреспондентом URA.RU. «Кто смог, уехал вечером 30 марта. На следующий день дом обещают закрыть и взять под охрану. Внутрь никого пускать не будут», — отмечают собеседники агентства. В открытых источниках указано, что дом №62а по улице Красномаячной был построен в 1971 году. Местные жители неоднократно жаловались властям на изношенность инженерных сетей и общее состояние здания. При этом долг собственников квартир перед управляющей компанией составляет порядка 1,7 млн рублей. Накануне экстренного расселения в доме меняли канализацию и водоснабжение, проводились отделочные работы. По словам пресс-службы мэрия Кургана, после восстановительных работ жильцы смогут вернуться в квартиры. Редакция URA продолжит следить за развитием ситуации. В мэрии подчеркивают, что этот дом один из самых сложных по коммуникациям и объему восстановительных работ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане экстренно расселяют дом на Красномаячной, 62а из-за угрозы обрушения стены. В мэрии города объяснили URA.RU, что к этому привели незаконные работы по переустройству сетей водоснабжения и слив бытовых отходов в подвал здания. «Дом (по Красномаячной, 62а — прим. URA.RU) имеет признаки аварийности. К ним привело незаконное переустройство водоснабжения и водоотведения в жилых помещениях и слив жидких бытовых отходов в подвал дома», — пояснили в ведомстве в ответ на запрос информационного агентства. У жильцов есть два дня, чтобы освободить квартиры, отмечали горожане в беседе с корреспондентом URA.RU. «Кто смог, уехал вечером 30 марта. На следующий день дом обещают закрыть и взять под охрану. Внутрь никого пускать не будут», — отмечают собеседники агентства. В открытых источниках указано, что дом №62а по улице Красномаячной был построен в 1971 году. Местные жители неоднократно жаловались властям на изношенность инженерных сетей и общее состояние здания. При этом долг собственников квартир перед управляющей компанией составляет порядка 1,7 млн рублей. Накануне экстренного расселения в доме меняли канализацию и водоснабжение, проводились отделочные работы. По словам пресс-службы мэрия Кургана, после восстановительных работ жильцы смогут вернуться в квартиры. Редакция URA продолжит следить за развитием ситуации.