30 марта 2024
29 марта 2024

Почему жильцов проблемного дома в Кургане попросили покинуть квартиры. Фото, видео

Аварийный дом в Кургане расселяют из-за слива отходов в подвал и проблем с водой
© Служба новостей «URA.RU»
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Проспект Конституции, дом 48. Курган, аварийный дом, трещина, трещина в доме
Власти выделили местным жителям два дня, чтобы собрать вещи и покинуть жилища Фото:
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Срочное расселение дома в Кургане

В Кургане экстренно расселяют дом на Красномаячной, 62а из-за угрозы обрушения стены. В мэрии города объяснили URA.RU, что к этому привели незаконные работы по переустройству сетей водоснабжения и слив бытовых отходов в подвал здания.

«Дом (по Красномаячной, 62а — прим. URA.RU) имеет признаки аварийности. К ним привело незаконное переустройство водоснабжения и водоотведения в жилых помещениях и слив жидких бытовых отходов в подвал дома», — пояснили в ведомстве в ответ на запрос информационного агентства.

У жильцов есть два дня, чтобы освободить квартиры, отмечали горожане в беседе с корреспондентом URA.RU. «Кто смог, уехал вечером 30 марта. На следующий день дом обещают закрыть и взять под охрану. Внутрь никого пускать не будут», — отмечают собеседники агентства.

В открытых источниках указано, что дом №62а по улице Красномаячной был построен в 1971 году. Местные жители неоднократно жаловались властям на изношенность инженерных сетей и общее состояние здания. При этом долг собственников квартир перед управляющей компанией составляет порядка 1,7 млн рублей. Накануне экстренного расселения в доме меняли канализацию и водоснабжение, проводились отделочные работы. По словам пресс-службы мэрия Кургана, после восстановительных работ жильцы смогут вернуться в квартиры. Редакция URA продолжит следить за развитием ситуации.

В мэрии подчеркивают, что этот дом один из самых сложных по коммуникациям и объему восстановительных работ
В мэрии подчеркивают, что этот дом один из самых сложных по коммуникациям и объему восстановительных работ
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В Кургане экстренно расселяют дом на Красномаячной, 62а из-за угрозы обрушения стены. В мэрии города объяснили URA.RU, что к этому привели незаконные работы по переустройству сетей водоснабжения и слив бытовых отходов в подвал здания. «Дом (по Красномаячной, 62а — прим. URA.RU) имеет признаки аварийности. К ним привело незаконное переустройство водоснабжения и водоотведения в жилых помещениях и слив жидких бытовых отходов в подвал дома», — пояснили в ведомстве в ответ на запрос информационного агентства. У жильцов есть два дня, чтобы освободить квартиры, отмечали горожане в беседе с корреспондентом URA.RU. «Кто смог, уехал вечером 30 марта. На следующий день дом обещают закрыть и взять под охрану. Внутрь никого пускать не будут», — отмечают собеседники агентства. В открытых источниках указано, что дом №62а по улице Красномаячной был построен в 1971 году. Местные жители неоднократно жаловались властям на изношенность инженерных сетей и общее состояние здания. При этом долг собственников квартир перед управляющей компанией составляет порядка 1,7 млн рублей. Накануне экстренного расселения в доме меняли канализацию и водоснабжение, проводились отделочные работы. По словам пресс-службы мэрия Кургана, после восстановительных работ жильцы смогут вернуться в квартиры. Редакция URA продолжит следить за развитием ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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