Тюменцев зовут в Южную Корею убирать мусор за 300 тысяч рублей

31 марта 2024 в 23:20 Размер текста - 17 +

Сотруднику обещают купить велосипед Фото: Илья Московец © URA.RU Тюменцев приглашают работать разнорабочими на судостроительный завод в Южную Корею. Сотрудник должен будет убирать строительный мусор. Информация указана в объявлении на сайте «Авито». Зарплату предлагают от 250 000 — 320 000 рублей. «Жителей Тюменской области приглашаем на вакансию разнорабочего в Южную Корею на судостроительный завод! Работать можно в Ульсане, на острове Коджедо, Кванянге, Южной Корее. Нужно будет осуществлять сбор и разбор строительных лесов, уборку строительного мусора, разгрузку и погрузку материала. Зарплата от 250 000 — 320 000 рублей», — указано в объявлении. По словам работодателя, опыт и знание языка приветствуются, но не являются обязательным требованием. Работа проходит внутри корабля в теплом помещении. График с 08:00 до 18:00 по будням. Зарплата новичкам от 130 тысяч вон в день (8 912 рублей на 31.03.2024 год — прим. URA.RU), через три месяца обещают ее повышение. Можно работать по выходным. Кроме того, сотруднику предоставляется бесплатное жилье и обмундирование — защитная обувь, фирменная одежда по сезонам, инструменты, каски, ремни безопасности. По приезде компания оплатит медицинский осмотр и купит велосипед. В столовую можно попасть по пропуску. Там предлагают на выбор европейскую и азиатскую кухни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменцев приглашают работать разнорабочими на судостроительный завод в Южную Корею. Сотрудник должен будет убирать строительный мусор. Информация указана в объявлении на сайте «Авито». Зарплату предлагают от 250 000 — 320 000 рублей. «Жителей Тюменской области приглашаем на вакансию разнорабочего в Южную Корею на судостроительный завод! Работать можно в Ульсане, на острове Коджедо, Кванянге, Южной Корее. Нужно будет осуществлять сбор и разбор строительных лесов, уборку строительного мусора, разгрузку и погрузку материала. Зарплата от 250 000 — 320 000 рублей», — указано в объявлении. По словам работодателя, опыт и знание языка приветствуются, но не являются обязательным требованием. Работа проходит внутри корабля в теплом помещении. График с 08:00 до 18:00 по будням. Зарплата новичкам от 130 тысяч вон в день (8 912 рублей на 31.03.2024 год — прим. URA.RU), через три месяца обещают ее повышение. Можно работать по выходным. Кроме того, сотруднику предоставляется бесплатное жилье и обмундирование — защитная обувь, фирменная одежда по сезонам, инструменты, каски, ремни безопасности. По приезде компания оплатит медицинский осмотр и купит велосипед. В столовую можно попасть по пропуску. Там предлагают на выбор европейскую и азиатскую кухни.