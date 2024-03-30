В поселках и дачах Сургута массово отключат свет

Жителям поселков и дачных кооперативов Сургута 1 апреля массово отключат электричество. Это связано с ремонтными работами на одной из линий передач, сообщили в Сургутских городских электрических сетях (СГЭС). Света у югорчан не будет примерно с 10:00 до 11:00.
«В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на высоковольтной линии электропередач (ВЛ) смежной сетевой компании специалисты СГЭС введут полное ограничение потребления электроэнергии на ВЛ-35 кВ „Восточная-1, 2“. Электроэнергия будет отсутствовать 1 апреля ориентировочно с 10.00 до 11.00», — написано в группе компании «ВКонтакте».
Это коснется двух поселков: Дорожный и Лесной. Также света не будет в 30 дачных кооперативах: Север, Север-1, Жемчужина, Прибрежный-1,2,3, Полимер, Энергостроитель, Заречный, Дорожник, Энергетик-2, Тюльпан, Буровик, Дружба, Май, Локомотив, Сириус, Берендей, Магистраль, ТСН-20, Крым, Монтажник-40, Ручеек, СОК-37, Гвоздичка, СТ-3,4,5,6,7,8, Геологоразведчик и Дзержинец.
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