Пользователь Reddit снял Северную Корею с дрона

31 марта 2024 в 21:34 Размер текста - 17 +

Дрон запечатлел пустынные улицы приграничного северокорейского городка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пользователь Reddit использовал дрон для того, чтобы запечатлеть повседневную жизнь в приграничном городе Синыйджу на территории Северной Кореи. Запустив устройство с территории Китая, он смог зафиксировать особенности города. «Пользователь Reddit завел дрон на территорию Северной Кореи и снял жизнь приграничного города», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что пользователь с ником XiaoHao2 запустил дрон с территории Китая для съемки города, близкого к китайской границе. Снимки были сделаны в 2020 году, но были опубликованы только недавно. На видео заметны пустые улицы, отсутствие машин и особенности городской среды, включая регулировщиков вместо светофоров и красные флаги с лозунгами на зданиях, передали в telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пользователь Reddit использовал дрон для того, чтобы запечатлеть повседневную жизнь в приграничном городе Синыйджу на территории Северной Кореи. Запустив устройство с территории Китая, он смог зафиксировать особенности города. «Пользователь Reddit завел дрон на территорию Северной Кореи и снял жизнь приграничного города», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что пользователь с ником XiaoHao2 запустил дрон с территории Китая для съемки города, близкого к китайской границе. Снимки были сделаны в 2020 году, но были опубликованы только недавно. На видео заметны пустые улицы, отсутствие машин и особенности городской среды, включая регулировщиков вместо светофоров и красные флаги с лозунгами на зданиях, передали в telegram-канале.