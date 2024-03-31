Пользователь Reddit снял Северную Корею с дрона

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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, квадрокоптер, чс, пожарные,  дрон
Дрон запечатлел пустынные улицы приграничного северокорейского городка Фото:

Пользователь Reddit использовал дрон для того, чтобы запечатлеть повседневную жизнь в приграничном городе Синыйджу на территории Северной Кореи. Запустив устройство с территории Китая, он смог зафиксировать особенности города.

«Пользователь Reddit завел дрон на территорию Северной Кореи и снял жизнь приграничного города», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что пользователь с ником XiaoHao2 запустил дрон с территории Китая для съемки города, близкого к китайской границе.

Снимки были сделаны в 2020 году, но были опубликованы только недавно. На видео заметны пустые улицы, отсутствие машин и особенности городской среды, включая регулировщиков вместо светофоров и красные флаги с лозунгами на зданиях, передали в telegram-канале.

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Пользователь Reddit использовал дрон для того, чтобы запечатлеть повседневную жизнь в приграничном городе Синыйджу на территории Северной Кореи. Запустив устройство с территории Китая, он смог зафиксировать особенности города. «Пользователь Reddit завел дрон на территорию Северной Кореи и снял жизнь приграничного города», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что пользователь с ником XiaoHao2 запустил дрон с территории Китая для съемки города, близкого к китайской границе. Снимки были сделаны в 2020 году, но были опубликованы только недавно. На видео заметны пустые улицы, отсутствие машин и особенности городской среды, включая регулировщиков вместо светофоров и красные флаги с лозунгами на зданиях, передали в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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