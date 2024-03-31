Мэрия Кургана раскрыла, как жильцам расселенного дома попасть в свои квартиры

Жильцы расселенного дома в Кургане смогут забрать вещи с разрешения мэрии

01 апреля 2024 в 00:44 Размер текста - 17 +

Власти объяснили эвакуированным курганцам, как можно забрать вещи из дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Срочное расселение дома в Кургане Жильцы дома №62а на улице Красномаячной, который экстренно расселили из-за угрозы обрушения стены, смогут вернуться за вещами в квартиры по предварительной договоренности с МКУ «Жилищная политика». Информация об этом опубликована в паблике мэрии Кургана в соцсети «ВКонтакте». «Попасть в свое жилое помещение на улице Красномаячной, 62а для того, чтобы забрать вещи, по иным причинам, вы можете по предварительному звонку в МКУ „Жилищная политика“ по номеру: 42-82-21. Заявку можно оставить с 8:30 до 17:30, перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов», — сообщили представители городской администрации. По данным представителей мэрии, попасть в квартиры расселенного дома можно будет в понедельник, среду и пятницу с 10:00 до 11:00 часов и с 16:00 до 17:00 часов. При себе необходимо иметь документы на жилье и паспорт. Ранее директор департамента ЖКХ города Кургана Роман Медведев рассказал, что дом №62а на улице Красномаячной полностью расселен. На месте дежурят сотрудники полиции. Они ожидают прибытия работников ЧОП, которые будут охранять здание от мародеров. После завершения ремонта, который может продлиться по предварительным подсчетам до двух месяцев, люди смогут вернуться в квартиры. Здание не было признано аварийным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жильцы дома №62а на улице Красномаячной, который экстренно расселили из-за угрозы обрушения стены, смогут вернуться за вещами в квартиры по предварительной договоренности с МКУ «Жилищная политика». Информация об этом опубликована в паблике мэрии Кургана в соцсети «ВКонтакте». «Попасть в свое жилое помещение на улице Красномаячной, 62а для того, чтобы забрать вещи, по иным причинам, вы можете по предварительному звонку в МКУ „Жилищная политика“ по номеру: 42-82-21. Заявку можно оставить с 8:30 до 17:30, перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов», — сообщили представители городской администрации. По данным представителей мэрии, попасть в квартиры расселенного дома можно будет в понедельник, среду и пятницу с 10:00 до 11:00 часов и с 16:00 до 17:00 часов. При себе необходимо иметь документы на жилье и паспорт. Ранее директор департамента ЖКХ города Кургана Роман Медведев рассказал, что дом №62а на улице Красномаячной полностью расселен. На месте дежурят сотрудники полиции. Они ожидают прибытия работников ЧОП, которые будут охранять здание от мародеров. После завершения ремонта, который может продлиться по предварительным подсчетам до двух месяцев, люди смогут вернуться в квартиры. Здание не было признано аварийным.