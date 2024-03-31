В ЯНАО резко подорожали машиноместа

В ЯНАО за февраль этого года на 23% выросла стоимость покупки машиноместа. Цена в среднем составила 1,6 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщил руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов.
«Стоимость покупки в феврале 2024 года в ЯНАО в среднем составила 1,6 миллиона рублей, что на 23% выше в сравнении с годом ранее. Аренда машиноместа в регионе в сравнении с февралем 2023 года стала доступнее на 22% и составила в среднем семь тысяч рублей», — рассказал эксперт.
По данным «Авито Недвижимости», в феврале 2024 года в ЯНАО предложение машиномест, выставленных на продажу, увеличилось на 25%. Также выросло количество объявлений об аренде данного вида недвижимости — на 20% год к году. При этом в это время в регионе было зафиксировано снижение спроса как к покупке, так и к аренде машиномест на 6% и 1% соответственно.
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В ЯНАО за февраль этого года на 23% выросла стоимость покупки машиноместа. Цена в среднем составила 1,6 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщил руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов. «Стоимость покупки в феврале 2024 года в ЯНАО в среднем составила 1,6 миллиона рублей, что на 23% выше в сравнении с годом ранее. Аренда машиноместа в регионе в сравнении с февралем 2023 года стала доступнее на 22% и составила в среднем семь тысяч рублей», — рассказал эксперт. По данным «Авито Недвижимости», в феврале 2024 года в ЯНАО предложение машиномест, выставленных на продажу, увеличилось на 25%. Также выросло количество объявлений об аренде данного вида недвижимости — на 20% год к году. При этом в это время в регионе было зафиксировано снижение спроса как к покупке, так и к аренде машиномест на 6% и 1% соответственно.