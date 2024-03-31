В ЯНАО резко подорожали машиноместа

01 апреля 2024 в 01:42 Размер текста - 17 +

Стоимость машиноместа в феврале 2024 года составила 1,6 млн рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU В ЯНАО за февраль этого года на 23% выросла стоимость покупки машиноместа. Цена в среднем составила 1,6 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщил руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов. «Стоимость покупки в феврале 2024 года в ЯНАО в среднем составила 1,6 миллиона рублей, что на 23% выше в сравнении с годом ранее. Аренда машиноместа в регионе в сравнении с февралем 2023 года стала доступнее на 22% и составила в среднем семь тысяч рублей», — рассказал эксперт. По данным «Авито Недвижимости», в феврале 2024 года в ЯНАО предложение машиномест, выставленных на продажу, увеличилось на 25%. Также выросло количество объявлений об аренде данного вида недвижимости — на 20% год к году. При этом в это время в регионе было зафиксировано снижение спроса как к покупке, так и к аренде машиномест на 6% и 1% соответственно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО за февраль этого года на 23% выросла стоимость покупки машиноместа. Цена в среднем составила 1,6 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщил руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов. «Стоимость покупки в феврале 2024 года в ЯНАО в среднем составила 1,6 миллиона рублей, что на 23% выше в сравнении с годом ранее. Аренда машиноместа в регионе в сравнении с февралем 2023 года стала доступнее на 22% и составила в среднем семь тысяч рублей», — рассказал эксперт. По данным «Авито Недвижимости», в феврале 2024 года в ЯНАО предложение машиномест, выставленных на продажу, увеличилось на 25%. Также выросло количество объявлений об аренде данного вида недвижимости — на 20% год к году. При этом в это время в регионе было зафиксировано снижение спроса как к покупке, так и к аренде машиномест на 6% и 1% соответственно.