В ЯНАО запустят рейсы повышенной вместимости на январь 2026 года
Рейсы доступны на конец 2025 и начало 2026 года
Фото: Илья Московец © URA.RU
Авиаперевозчик «Ямал» увеличил провозную емкость на несколько рейсов из ЯНАО в Москву, Тюмень и Омск. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.
«23 декабря рейс Тюмень — Салехард и рейс Салехард — Москва (Шереметьево), в обе стороны», — сообщили в официальном telegram-канале авиаперевозчика. Также из Салехарда в Тюмень и обратно доступны рейсы 25 декабря, 5,7 и 12 января 2026 года.
Рейсы из ЯНАО с увеличенной провозной емкостью 2025-2026
- Москва (Домодедово) — Салехард, в обе стороны — 26.12.2025 и 11.01.2026;
- Салехард — Москва (Шереметьево), в обе стороны — 11.01.2026;
- Тюмень — Салехард, в обе стороны — 27.12.2025;
- Москва (Домодедово) — Надым, в обе стороны — 27.12.2025;
- Москва (Домодедово) — Ноябрьск, в обе стороны — 28.12.2025 и 09.01.2026;
- Москва (Домодедово) — Салехард, в обе стороны — 29.12.2025 и 30.12.2025;
- Салехард — Москва (Шереметьево), в обе стороны — 29.12.2025 и 3-.12.2025;
- Тюмень — Салехард, в обе стороны — 30.12.2025, 10.01.2026, 11.01.2026;
- Тюмень — Новый Уренгой, в обе стороны — 02.01.2026;
- Москва (Домодедово) — Новый Уренгой, в обе стороны — 03.01.2026,10.01.2026;
- Тюмень — Салехард, в обе стороны — 06.01.2026;
- Москва (Домодедово) — Надым, в обе стороны — 09.01.2026;
- Тюмень — Надым, в обе стороны — 12.01.2026;
- Надым — Омск, в обе стороны — 12.01.2026.
Ранее URA.RU сообщало, что АК «Ямал» анонсировала дополнительные рейсы из ЯНАО в Тюмень и обратно. Вылеты запланированы на 25,27 и 30 декабря 2025 года.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!