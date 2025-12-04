В ЯНАО запустят рейсы повышенной вместимости на январь 2026 года

Рейсы доступны на конец 2025 и начало 2026 года Фото: Илья Московец © URA.RU

Авиаперевозчик «Ямал» увеличил провозную емкость на несколько рейсов из ЯНАО в Москву, Тюмень и Омск. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.

«23 декабря рейс Тюмень — Салехард и рейс Салехард — Москва (Шереметьево), в обе стороны», — сообщили в официальном telegram-канале авиаперевозчика. Также из Салехарда в Тюмень и обратно доступны рейсы 25 декабря, 5,7 и 12 января 2026 года.

Рейсы из ЯНАО с увеличенной провозной емкостью 2025-2026

Москва (Домодедово) — Салехард, в обе стороны — 26.12.2025 и 11.01.2026;

Салехард — Москва (Шереметьево), в обе стороны — 11.01.2026;

Тюмень — Салехард, в обе стороны — 27.12.2025;

Москва (Домодедово) — Надым, в обе стороны — 27.12.2025;

Москва (Домодедово) — Ноябрьск, в обе стороны — 28.12.2025 и 09.01.2026;

Москва (Домодедово) — Салехард, в обе стороны — 29.12.2025 и 30.12.2025;

Салехард — Москва (Шереметьево), в обе стороны — 29.12.2025 и 3-.12.2025;

Тюмень — Салехард, в обе стороны — 30.12.2025, 10.01.2026, 11.01.2026;

Тюмень — Новый Уренгой, в обе стороны — 02.01.2026;

Москва (Домодедово) — Новый Уренгой, в обе стороны — 03.01.2026,10.01.2026;

Тюмень — Салехард, в обе стороны — 06.01.2026;

Москва (Домодедово) — Надым, в обе стороны — 09.01.2026;

Тюмень — Надым, в обе стороны — 12.01.2026;

Надым — Омск, в обе стороны — 12.01.2026.

