Ямальских водителей ждут проверки на дорогах

Госавтоинспекция ЯНАО проведет массовые проверки водителей 5 декабря
04 декабря 2025 в 18:06
Проверки на дорогах пройдут 5 декабря

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Госавтоинспекция ЯНАО предупредила о проведении по всему округу массовых проверок водителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

«5 декабря по всему округу состоятся усиленные рейды по контролю за соблюдением ПДД», — рассказали в официальном telegram-канале Госавтоинспекции ЯНАО. Инспекторы будут выявлять пьяных водителей, нарушителей правил обгона и водителей, превышающих скорость.

Также внимание уделят автомобилистам, нарушающим правила перевозки детей и правил проезда пешеходных переходов. Ведомство призвало не оставаться безучастными к опасному поведению на дороге и сообщать о таких фактах в правоохранительные органы.

Ранее URA.RU сообщало, что ГАИ ЯНАО перешла на усиленный режим. Проверки проходят на городских дорогах и загородных трассах весь декабрь.

