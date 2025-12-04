Ямальских водителей ждут проверки на дорогах
Проверки на дорогах пройдут 5 декабря
Госавтоинспекция ЯНАО предупредила о проведении по всему округу массовых проверок водителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«5 декабря по всему округу состоятся усиленные рейды по контролю за соблюдением ПДД», — рассказали в официальном telegram-канале Госавтоинспекции ЯНАО. Инспекторы будут выявлять пьяных водителей, нарушителей правил обгона и водителей, превышающих скорость.
Также внимание уделят автомобилистам, нарушающим правила перевозки детей и правил проезда пешеходных переходов. Ведомство призвало не оставаться безучастными к опасному поведению на дороге и сообщать о таких фактах в правоохранительные органы.
Ранее URA.RU сообщало, что ГАИ ЯНАО перешла на усиленный режим. Проверки проходят на городских дорогах и загородных трассах весь декабрь.
