Ямальских водителей ждут проверки на дорогах

Госавтоинспекция ЯНАО предупредила о проведении по всему округу массовых проверок водителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«5 декабря по всему округу состоятся усиленные рейды по контролю за соблюдением ПДД», — рассказали в официальном telegram-канале Госавтоинспекции ЯНАО. Инспекторы будут выявлять пьяных водителей, нарушителей правил обгона и водителей, превышающих скорость.

Также внимание уделят автомобилистам, нарушающим правила перевозки детей и правил проезда пешеходных переходов. Ведомство призвало не оставаться безучастными к опасному поведению на дороге и сообщать о таких фактах в правоохранительные органы.

