31 марта 2024
30 марта 2024
29 марта 2024

Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в ЯНАО

Инженеры в ЯНАО могут получать от 400 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-тур на промышленное освоение Хохловского месторождения урана. Шумихинский район, бурение, добыча урана, буровая установка, русбурмаш, рабочие в спецовках
В регионе высокие зарплаты получают в добывающих компаниях Фото:

Жители ЯНАО могут получать высокие зарплаты в добывающих компаниях, транспортно-логистической отросли и строительной сфере. В частности, старшему инженеру по бурению в Ноябрьске готовы платить около 400 тысяч рублей. Исследовательский центр портала Superjob.ru в марте 2024 года изучил рынок труда подготовил топ востребованных рабочих специальностей региона с зарплатами от 195 тысяч рублей.

Востребованные сферы

  • Добывающие компании. В них отмечают таких специалистов как: водители и машинисты спецтехники, горнорабочие и горные мастера, дробильщики, взрывники, электрослесари.
  • Арктический флот. Матросы и боцманы, судовые механики, энергетики, кухонные работники, рабочие линий рыбообработки.
  • Строительство. Водители и машинисты спецтехники, монтажники, сварщики, электромонтажники и электромонтеры, слесари по ремонту и обслуживанию оборудования.
  • Транспортно-логистическая отрасль. Водители и машинисты спецтехники, автомеханики и автослесари, комплектовщики, диспетчеры по транспорту, кладовщики.

В регионе отмечается вакансия старшего инженера по бурению в Ноябрьске. Работа вахтовым методом 42/21. Зарплату обещают 410 тысяч рублей. У кандидата должен быть опыт от пяти лет в инженерно-технологическом сопровождении процесса бурения скважин.

В Ноябрьске ищут инженера ПТО на зарплату до 195 тысяч рублей. Вахта 60/30 с возможностью продления до девяти месяцев. Компания предоставляет проезд до места объекта и обратно, спецодежду, питание и проживание. У сотрудника должно быть высшее образование и опыт работы от трех лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители ЯНАО могут получать высокие зарплаты в добывающих компаниях, транспортно-логистической отросли и строительной сфере. В частности, старшему инженеру по бурению в Ноябрьске готовы платить около 400 тысяч рублей. Исследовательский центр портала Superjob.ru в марте 2024 года изучил рынок труда подготовил топ востребованных рабочих специальностей региона с зарплатами от 195 тысяч рублей. В регионе отмечается вакансия старшего инженера по бурению в Ноябрьске. Работа вахтовым методом 42/21. Зарплату обещают 410 тысяч рублей. У кандидата должен быть опыт от пяти лет в инженерно-технологическом сопровождении процесса бурения скважин. В Ноябрьске ищут инженера ПТО на зарплату до 195 тысяч рублей. Вахта 60/30 с возможностью продления до девяти месяцев. Компания предоставляет проезд до места объекта и обратно, спецодежду, питание и проживание. У сотрудника должно быть высшее образование и опыт работы от трех лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...