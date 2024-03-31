Общество Работа Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в ЯНАО Инженеры в ЯНАО могут получать от 400 тысяч рублей 01 апреля 2024 в 04:04 Размер текста - 17 + В регионе высокие зарплаты получают в добывающих компаниях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители ЯНАО могут получать высокие зарплаты в добывающих компаниях, транспортно-логистической отросли и строительной сфере. В частности, старшему инженеру по бурению в Ноябрьске готовы платить около 400 тысяч рублей. Исследовательский центр портала Superjob.ru в марте 2024 года изучил рынок труда подготовил топ востребованных рабочих специальностей региона с зарплатами от 195 тысяч рублей. Востребованные сферы Добывающие компании. В них отмечают таких специалистов как: водители и машинисты спецтехники, горнорабочие и горные мастера, дробильщики, взрывники, электрослесари.

Арктический флот. Матросы и боцманы, судовые механики, энергетики, кухонные работники, рабочие линий рыбообработки.

Строительство. Водители и машинисты спецтехники, монтажники, сварщики, электромонтажники и электромонтеры, слесари по ремонту и обслуживанию оборудования.

Транспортно-логистическая отрасль. Водители и машинисты спецтехники, автомеханики и автослесари, комплектовщики, диспетчеры по транспорту, кладовщики. В регионе отмечается вакансия старшего инженера по бурению в Ноябрьске. Работа вахтовым методом 42/21. Зарплату обещают 410 тысяч рублей. У кандидата должен быть опыт от пяти лет в инженерно-технологическом сопровождении процесса бурения скважин. В Ноябрьске ищут инженера ПТО на зарплату до 195 тысяч рублей. Вахта 60/30 с возможностью продления до девяти месяцев. Компания предоставляет проезд до места объекта и обратно, спецодежду, питание и проживание. У сотрудника должно быть высшее образование и опыт работы от трех лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жители ЯНАО могут получать высокие зарплаты в добывающих компаниях, транспортно-логистической отросли и строительной сфере. В частности, старшему инженеру по бурению в Ноябрьске готовы платить около 400 тысяч рублей. Исследовательский центр портала Superjob.ru в марте 2024 года изучил рынок труда подготовил топ востребованных рабочих специальностей региона с зарплатами от 195 тысяч рублей. В регионе отмечается вакансия старшего инженера по бурению в Ноябрьске. Работа вахтовым методом 42/21. Зарплату обещают 410 тысяч рублей. У кандидата должен быть опыт от пяти лет в инженерно-технологическом сопровождении процесса бурения скважин. В Ноябрьске ищут инженера ПТО на зарплату до 195 тысяч рублей. Вахта 60/30 с возможностью продления до девяти месяцев. Компания предоставляет проезд до места объекта и обратно, спецодежду, питание и проживание. У сотрудника должно быть высшее образование и опыт работы от трех лет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям