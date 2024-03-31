31 марта 2024

Свердловскую область ожидает потепление

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Солнечный зимний день. Екатеринбург, цирк, тепло, солнце, оттепель, закат, купол цирка
Апрель порадует свердловчан теплом Фото:

В Свердловской области в начале 1 апреля ожидается потепление. Такой прогноз опубликовал синоптик Алексей Пулин.

«1 апреля в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, ночью и утром возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, днем до 12 метров в секунду. Температура ночью от +2 до +4 градусов, а днем от +4 до +6 градусов», — сказано в посте в telegram-канале синоптика «Погода в Екатеринбурге».

Основное тепло придет в регион во вторник. Днем температура поднимется до +10 градусов.

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В Свердловской области в начале 1 апреля ожидается потепление. Такой прогноз опубликовал синоптик Алексей Пулин. «1 апреля в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, ночью и утром возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, днем до 12 метров в секунду. Температура ночью от +2 до +4 градусов, а днем от +4 до +6 градусов», — сказано в посте в telegram-канале синоптика «Погода в Екатеринбурге». Основное тепло придет в регион во вторник. Днем температура поднимется до +10 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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