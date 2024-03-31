Свердловскую область ожидает потепление

Апрель порадует свердловчан теплом
В Свердловской области в начале 1 апреля ожидается потепление. Такой прогноз опубликовал синоптик Алексей Пулин.
«1 апреля в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, ночью и утром возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, днем до 12 метров в секунду. Температура ночью от +2 до +4 градусов, а днем от +4 до +6 градусов», — сказано в посте в telegram-канале синоптика «Погода в Екатеринбурге».
Основное тепло придет в регион во вторник. Днем температура поднимется до +10 градусов.
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