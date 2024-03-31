Аэропорт Челябинска сменил расписание на летнее

Аэропорт Челябинска имени Игоря Курчатова сменил расписание на летнее. Об этом 1 января сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«31 марта стартовал сезон весенне-летней навигации. В летнем расписании международного аэропорта Челябинск (Баландино) им. И.В. Курчатова сохранятся традиционные и самые востребованные линии, а также откроются южные направления», — указано на официальной странице аэропорта в соцсети «ВКонтакте».
По данным пресс-службы аэропорта, из Челябинска останутся направления в Москву и Санкт-Петербург. Южные направления будут представлены рейсами в Сочи и Минеральные Воды, будут возобновлены рейсы в Махачкалу. Кроме того, между регионами будет сообщения в Новосибирск, Красноярск, Казань, Волгоград, Норильск, Нижневартовск, Самару, Новый Уренгой, Нижний Новгород; Сургут и Ханты-Мансийск, а также Калининград.
На международных воздушных линиях в апреле закончатся перелеты на остров Пхукет (Таиланд), но стартуют рейсы в Анталью (Турция). В летнем расписании самолеты отправятся в Таджикистан — Душанбе и Худжанд, в Кыргызстан — Ош, в Армению — Ереван и Азербайджан — Баку.
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