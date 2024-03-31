31 марта 2024

Аэропорт Челябинска сменил расписание на летнее

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В челябинском аэропорту имени Курчатова установили копию древней колесницы бронзового века. Челябинск, зал ожидания, билетные кассы, аэропорт игорь курчатов, аэропорт курчатов
В весенне-летнем расписании аэропорта представлен ряд южных направлений Фото:

Аэропорт Челябинска имени Игоря Курчатова сменил расписание на летнее. Об этом 1 января сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«31 марта стартовал сезон весенне-летней навигации. В летнем расписании международного аэропорта Челябинск (Баландино) им. И.В. Курчатова сохранятся традиционные и самые востребованные линии, а также откроются южные направления», — указано на официальной странице аэропорта в соцсети «ВКонтакте».

По данным пресс-службы аэропорта, из Челябинска останутся направления в Москву и Санкт-Петербург. Южные направления будут представлены рейсами в Сочи и Минеральные Воды, будут возобновлены рейсы в Махачкалу. Кроме того, между регионами будет сообщения в Новосибирск, Красноярск, Казань, Волгоград, Норильск, Нижневартовск, Самару, Новый Уренгой, Нижний Новгород; Сургут и Ханты-Мансийск, а также Калининград.

На международных воздушных линиях в апреле закончатся перелеты на остров Пхукет (Таиланд), но стартуют рейсы в Анталью (Турция). В летнем расписании самолеты отправятся в Таджикистан — Душанбе и Худжанд, в Кыргызстан — Ош, в Армению — Ереван и Азербайджан — Баку.

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Аэропорт Челябинска имени Игоря Курчатова сменил расписание на летнее. Об этом 1 января сообщили в пресс-службе воздушной гавани. «31 марта стартовал сезон весенне-летней навигации. В летнем расписании международного аэропорта Челябинск (Баландино) им. И.В. Курчатова сохранятся традиционные и самые востребованные линии, а также откроются южные направления», — указано на официальной странице аэропорта в соцсети «ВКонтакте». По данным пресс-службы аэропорта, из Челябинска останутся направления в Москву и Санкт-Петербург. Южные направления будут представлены рейсами в Сочи и Минеральные Воды, будут возобновлены рейсы в Махачкалу. Кроме того, между регионами будет сообщения в Новосибирск, Красноярск, Казань, Волгоград, Норильск, Нижневартовск, Самару, Новый Уренгой, Нижний Новгород; Сургут и Ханты-Мансийск, а также Калининград. На международных воздушных линиях в апреле закончатся перелеты на остров Пхукет (Таиланд), но стартуют рейсы в Анталью (Турция). В летнем расписании самолеты отправятся в Таджикистан — Душанбе и Худжанд, в Кыргызстан — Ош, в Армению — Ереван и Азербайджан — Баку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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