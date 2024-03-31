В ЯНАО на зимней дороге ввели ограничения на проезд

На зимнике Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги ввели ограничения на проезд

01 апреля 2024 в 11:26 Размер текста - 17 +

На Ямале с 1 апреля вводятся ограничения на проезд по зимним дорогам Фото: Алексей Андронов © URA.RU На зимней дороге Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги грузовые автомобили смогут передвигаться только в ночное время. О введении ограничений в транспортной логистике сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «На зимнике Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги вводятся ограничения. С 08:00 до 20:00 часов движение разрешено для всех транспортных средств до 3,5 тонны. С 20:00 до 08:00 часов движение разрешено для всех транспортных средств до 30 тонн», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о закрытии зимника Коротчаево-Красноселькуп. Из-за неблагоприятных погодных условий пришлось остановить движение автомобилей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На зимней дороге Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги грузовые автомобили смогут передвигаться только в ночное время. О введении ограничений в транспортной логистике сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «На зимнике Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги вводятся ограничения. С 08:00 до 20:00 часов движение разрешено для всех транспортных средств до 3,5 тонны. С 20:00 до 08:00 часов движение разрешено для всех транспортных средств до 30 тонн», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о закрытии зимника Коротчаево-Красноселькуп. Из-за неблагоприятных погодных условий пришлось остановить движение автомобилей.