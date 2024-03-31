31 марта 2024
30 марта 2024

В ЯНАО на зимней дороге ввели ограничения на проезд

На зимнике Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги ввели ограничения на проезд
© Служба новостей «URA.RU»
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Восстановление переправы на реке Лямин, разрушенной ледоходом. Сургут, зимник, зимняя дорога, трасса
На Ямале с 1 апреля вводятся ограничения на проезд по зимним дорогам Фото:

На зимней дороге Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги грузовые автомобили смогут передвигаться только в ночное время. О введении ограничений в транспортной логистике сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«На зимнике Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги вводятся ограничения. С 08:00 до 20:00 часов движение разрешено для всех транспортных средств до 3,5 тонны. С 20:00 до 08:00 часов движение разрешено для всех транспортных средств до 30 тонн», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о закрытии зимника Коротчаево-Красноселькуп. Из-за неблагоприятных погодных условий пришлось остановить движение автомобилей.

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На зимней дороге Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги грузовые автомобили смогут передвигаться только в ночное время. О введении ограничений в транспортной логистике сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «На зимнике Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги вводятся ограничения. С 08:00 до 20:00 часов движение разрешено для всех транспортных средств до 3,5 тонны. С 20:00 до 08:00 часов движение разрешено для всех транспортных средств до 30 тонн», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о закрытии зимника Коротчаево-Красноселькуп. Из-за неблагоприятных погодных условий пришлось остановить движение автомобилей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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