В ЯНАО на зимней дороге ввели ограничения на проезд

На зимней дороге Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги грузовые автомобили смогут передвигаться только в ночное время. О введении ограничений в транспортной логистике сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«На зимнике Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги вводятся ограничения. С 08:00 до 20:00 часов движение разрешено для всех транспортных средств до 3,5 тонны. С 20:00 до 08:00 часов движение разрешено для всех транспортных средств до 30 тонн», — говорится в сообщении.
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На зимней дороге Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги грузовые автомобили смогут передвигаться только в ночное время. О введении ограничений в транспортной логистике сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «На зимнике Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги вводятся ограничения. С 08:00 до 20:00 часов движение разрешено для всех транспортных средств до 3,5 тонны. С 20:00 до 08:00 часов движение разрешено для всех транспортных средств до 30 тонн», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о закрытии зимника Коротчаево-Красноселькуп. Из-за неблагоприятных погодных условий пришлось остановить движение автомобилей.