В ЯНАО из-за погоды закрыли зимник

В ЯНАО из-за непогоды закрыли зимник
В ЯНАО из-за неблагоприятных погодных условий закрыли зимник Коротчаево-Красноселькуп. Об этом рассказали в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
«Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение по зимнику Коротчаево-Красноселькуп», — написано в telegram-канале ведомства. Уточняется, что ограничение действует для всех видов транспорта.
На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 31 марта синоптики прогнозируют усиление ветра до 18 метров в секунду. Также в отдельных районах ожидается метель.
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