30 марта 2024
29 марта 2024

В ЯНАО из-за погоды закрыли зимник

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , зима, трасса, зимник
В ЯНАО из-за непогоды закрыли зимник Фото:

В ЯНАО из-за неблагоприятных погодных условий закрыли зимник Коротчаево-Красноселькуп. Об этом рассказали в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение по зимнику Коротчаево-Красноселькуп», — написано в telegram-канале ведомства. Уточняется, что ограничение действует для всех видов транспорта.

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 31 марта синоптики прогнозируют усиление ветра до 18 метров в секунду. Также в отдельных районах ожидается метель.

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В ЯНАО из-за неблагоприятных погодных условий закрыли зимник Коротчаево-Красноселькуп. Об этом рассказали в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение по зимнику Коротчаево-Красноселькуп», — написано в telegram-канале ведомства. Уточняется, что ограничение действует для всех видов транспорта. На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 31 марта синоптики прогнозируют усиление ветра до 18 метров в секунду. Также в отдельных районах ожидается метель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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