Летом на Ямале ожидается аномальное тепло

Росгидромет: на Ямале ожидается аномально теплое лето

01 апреля 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

Жителей Ямала ждет аномально теплое лето Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе в период с мая по сентябрь прогнозируют аномально высокую температуру воздуха. Об этом сообщили метеорологи Росгидромета. «На востоке Северо-Западного федерального округа, севере Уральского и Сибирского федеральных округов, на северо-востоке Якутии в большинстве месяцев вегетационного периода высокая вероятность положительных аномалий температуры. Выше нормы средняя месячная температура с мая по сентябрь предполагается на севере Уральского и Сибирского федеральных округов, а также на северо-западе Якутии», — говорится в исследовании метеорологов. Ранее URA.RU писало о превышении осадков в апреле 2024 года в Ямало-Ненецком автономном округе. Кроме того, температура воздуха будет соответствовать норме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ямало-Ненецком автономном округе в период с мая по сентябрь прогнозируют аномально высокую температуру воздуха. Об этом сообщили метеорологи Росгидромета. «На востоке Северо-Западного федерального округа, севере Уральского и Сибирского федеральных округов, на северо-востоке Якутии в большинстве месяцев вегетационного периода высокая вероятность положительных аномалий температуры. Выше нормы средняя месячная температура с мая по сентябрь предполагается на севере Уральского и Сибирского федеральных округов, а также на северо-западе Якутии», — говорится в исследовании метеорологов. Ранее URA.RU писало о превышении осадков в апреле 2024 года в Ямало-Ненецком автономном округе. Кроме того, температура воздуха будет соответствовать норме.