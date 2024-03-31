Летом на Ямале ожидается аномальное тепло

В Ямало-Ненецком автономном округе в период с мая по сентябрь прогнозируют аномально высокую температуру воздуха. Об этом сообщили метеорологи Росгидромета.
«На востоке Северо-Западного федерального округа, севере Уральского и Сибирского федеральных округов, на северо-востоке Якутии в большинстве месяцев вегетационного периода высокая вероятность положительных аномалий температуры. Выше нормы средняя месячная температура с мая по сентябрь предполагается на севере Уральского и Сибирского федеральных округов, а также на северо-западе Якутии», — говорится в исследовании метеорологов.
Ранее URA.RU писало о превышении осадков в апреле 2024 года в Ямало-Ненецком автономном округе. Кроме того, температура воздуха будет соответствовать норме.
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В Ямало-Ненецком автономном округе в период с мая по сентябрь прогнозируют аномально высокую температуру воздуха. Об этом сообщили метеорологи Росгидромета. «На востоке Северо-Западного федерального округа, севере Уральского и Сибирского федеральных округов, на северо-востоке Якутии в большинстве месяцев вегетационного периода высокая вероятность положительных аномалий температуры. Выше нормы средняя месячная температура с мая по сентябрь предполагается на севере Уральского и Сибирского федеральных округов, а также на северо-западе Якутии», — говорится в исследовании метеорологов. Ранее URA.RU писало о превышении осадков в апреле 2024 года в Ямало-Ненецком автономном округе. Кроме того, температура воздуха будет соответствовать норме.