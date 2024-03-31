Сколько должен зарабатывать пермяк, чтобы оформить льготную ипотеку

Пермякам для получения льготной ипотеки нужно зарабатывать от 68 тысяч рублей

01 апреля 2024 в 12:42 Размер текста - 17 +

За квартиру в новостройке пермяку нужно платить 33,7 тысяч рублей ежемесячно Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителям Перми для оформления льготной ипотеки необходимо иметь официальный доход не менее 68 тысяч рублей в месяц. Речь идет о жилищном кредите на новостройки со ставкой 8% годовых сроком на 30 лет и первоначальным взносом 30%. Такие данные приводят аналитики федерального сервиса «Мир квартир» и финансового маркетплейса «Выберу.ру». «В Перми двухкомнатная квартира стоит 6,5 млн рублей, так что ежемесячно нужно будет платить 33,7 тысяч рублей, для чего надо получать 68 тысяч рублей в месяц», — сказано в исследовании. Аналитики уточняют, что в Перми самые низкие ежемесячные платежи среди городов-миллионников России. Немного выше у Волгограда (34,8 тысяч рублей) и Челябинска (35,8 тысяч рублей). Генеральный директор сервиса «Мир квартир» Павел Луценко отметил, что льготная ипотека практически недоступна для населения. Это связано с тем, что среднестатистическая заработная плата по данным Росстата во всех городах кроме Красноярска меньше, чем необходима для оформления кредита. Однако спрос на льготную ипотеку продолжает расти, добавил генеральный директор маркетплейса «Выберу.ру» Григорий Бурденко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Перми для оформления льготной ипотеки необходимо иметь официальный доход не менее 68 тысяч рублей в месяц. Речь идет о жилищном кредите на новостройки со ставкой 8% годовых сроком на 30 лет и первоначальным взносом 30%. Такие данные приводят аналитики федерального сервиса «Мир квартир» и финансового маркетплейса «Выберу.ру». «В Перми двухкомнатная квартира стоит 6,5 млн рублей, так что ежемесячно нужно будет платить 33,7 тысяч рублей, для чего надо получать 68 тысяч рублей в месяц», — сказано в исследовании. Аналитики уточняют, что в Перми самые низкие ежемесячные платежи среди городов-миллионников России. Немного выше у Волгограда (34,8 тысяч рублей) и Челябинска (35,8 тысяч рублей). Генеральный директор сервиса «Мир квартир» Павел Луценко отметил, что льготная ипотека практически недоступна для населения. Это связано с тем, что среднестатистическая заработная плата по данным Росстата во всех городах кроме Красноярска меньше, чем необходима для оформления кредита. Однако спрос на льготную ипотеку продолжает расти, добавил генеральный директор маркетплейса «Выберу.ру» Григорий Бурденко.