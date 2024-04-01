ВЦИОМ: впервые с 1991 года россияне не хотят покидать страну

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Праздничный намаз в Курбан Байрам у Соборной мечети. Москва, мигранты, ислам, селфи, гастарбайтеры, мусульмане
Согласно ВЦИОМ, общественные оценки темы эмиграции вернулись к допандемийному уровню Фото:

Абсолютное большинство россиян (93%) против того, чтобы эмигрировать из России. Это рекордные показатели с 1991 года. Такими данными делится Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«На сегодняшний день эмиграционные настроения в российском обществе практически сошли на нет: абсолютное большинство россиян не рассматривают для себя переезд за границу на постоянное место жительства (93%)», — сообщает ВЦИОМ на своем сайте. Отмечается, что доля тех, кто хочет уехать из страны (5%), обновила исторический минимум. Такого не было с 1991 года.

«Скачок эмиграции» пришелся на 2019—2021 года. Тогда о своем желании переехать в другие государства заявили 16-17% граждан РФ. Такой же пик (16%) наблюдался после развала СССР. ВЦИОМ уточняет, что несколько лет назад доля тех, кто хочет остаться в стране, находилась на уровне 81-82%, а в 1990-е — около 70%.

Речь идет не о реальных действиях, а о желании, добавил центр. Например, в 2020 году 43% россиян из желающих эмигрировать не сделали этого.

Общественные оценки темы эмиграции вернулись к допандемийному уровню. ВЦИОМ спросил, как изменилось количество уехавших у граждан РФ. Данные примерно равны результатам 2018 года.

В опросе приняли участие 1600 человек от 18 лет. Метод — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке.

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Абсолютное большинство россиян (93%) против того, чтобы эмигрировать из России. Это рекордные показатели с 1991 года. Такими данными делится Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «На сегодняшний день эмиграционные настроения в российском обществе практически сошли на нет: абсолютное большинство россиян не рассматривают для себя переезд за границу на постоянное место жительства (93%)», — сообщает ВЦИОМ на своем сайте. Отмечается, что доля тех, кто хочет уехать из страны (5%), обновила исторический минимум. Такого не было с 1991 года. «Скачок эмиграции» пришелся на 2019—2021 года. Тогда о своем желании переехать в другие государства заявили 16-17% граждан РФ. Такой же пик (16%) наблюдался после развала СССР. ВЦИОМ уточняет, что несколько лет назад доля тех, кто хочет остаться в стране, находилась на уровне 81-82%, а в 1990-е — около 70%. Речь идет не о реальных действиях, а о желании, добавил центр. Например, в 2020 году 43% россиян из желающих эмигрировать не сделали этого. Общественные оценки темы эмиграции вернулись к допандемийному уровню. ВЦИОМ спросил, как изменилось количество уехавших у граждан РФ. Данные примерно равны результатам 2018 года. В опросе приняли участие 1600 человек от 18 лет. Метод — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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