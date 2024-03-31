31 марта 2024

Полпред Якушев поздравил белорусов и уральцев с общим праздником

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Годовое Общее собрание СОССП. Нижний Тагил, владимир якушев
Владимир Якушев отметил культурную связь между уральцами и белорусами Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил жителей уральских регионов с Днем единения народов Беларуси и России. Его слова приводит пресс-служба окружных властей.

«Союз России и Беларуси — это пример крепкой, искренней дружбы, основанной на уважении и взаимовыручке. Наши народы веками живут вместе, и в мире нет силы, способной их разделить. Сообща нам легче строить и укреплять сильные, независимые государства. Противостоять внешним угрозам и защищать свой суверенитет. Помогать друг другу в достижении национальных целей», — сказал Якушев.

Он также подчеркнул, что белорусские партнеры очень важны для регионов УрФО. Ведь благодаря их участию в экономической жизни Урала активно развивается торговля, промышленность, наука, культура, сельское хозяйство и другие сферы, добавил Якушев.

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Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил жителей уральских регионов с Днем единения народов Беларуси и России. Его слова приводит пресс-служба окружных властей. «Союз России и Беларуси — это пример крепкой, искренней дружбы, основанной на уважении и взаимовыручке. Наши народы веками живут вместе, и в мире нет силы, способной их разделить. Сообща нам легче строить и укреплять сильные, независимые государства. Противостоять внешним угрозам и защищать свой суверенитет. Помогать друг другу в достижении национальных целей», — сказал Якушев. Он также подчеркнул, что белорусские партнеры очень важны для регионов УрФО. Ведь благодаря их участию в экономической жизни Урала активно развивается торговля, промышленность, наука, культура, сельское хозяйство и другие сферы, добавил Якушев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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