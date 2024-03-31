Тюменцы в апреле увидят стендап, рэпера и нового «Гамлета». Афиша

01 апреля 2024 в 15:59 Размер текста - 17 +

В Тюмени концерт рэпера Басты пройдет 7 апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени в апреле пройдет фестиваль классической музыки, концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко) и спектакль с Гошей Куценко в главной роли. На театральной сцене состоится премьера спектакля «Гамлет» в непривычном прочтении, а любителям юмора предлагается сразу два стендап-концерта. О том, какие еще культурные события тюменцы посетят в апреле — в обзоре URA.RU. Классическая музыка Единственный концерт Уральского академического филармонического оркестра, пройдет в Тюмени 2 апреля. В программе прозвучат произведения Сергея Рахманинова и Петра Чайковского. Фестиваль, посвященный годовщине со дня рождения Михаила Глинки пройдет в Тюмени 6 апреля. Произведения композитора исполнит Тюменский филармонический оркестр под управлением московского дирижера Игоря Манашерова. Стендап В Тюмени 1 апреля выступит Виктория Складчикова. Юмористка стала известна России благодаря интересным рассказам о своей личной жизни. Коллега по цеху Вики Складчиковой — Варвара Щербакова, выступит на тюменской сцене 19 апреля. Ее концерт «Вот эта женщина, которая» создан в пародийном жанре. Спектакли Спектакль «Любовные письма» с Гошей Куценко в главной роли пройдет 2 апреля. История о двух влюбленных, которые через годы так и не решаются рассказать друг другу о своих чувствах. Новое прочтение классической пьесы Уильяма Шекспира «Гамлет» тюменцы увидят 29 апреля. Постановка московского «Театра на юго-западе» уже завоевала любовь зрителей по всей России. Поп-музыка Выступление группы «Любэ» пройдет 5 апреля. Юбилейный концерт, посвященный 35-летию коллектива, включает все полюбившиеся слушателям хиты. Российский певец Игорь Николаев выступит для тюменцев 9 апреля. На концерте прозвучат песни из нового альбома «Линия жизни» и хиты прошлых лет. Концерт группы «Пикник», который пройдет в Тюмени 15 апреля, обещает перемещение во времени и пространстве благодаря хитам разных лет. В программе — ожившие герои песен и голограммы. В рамках юбилейного тура 18 апреля в Тюмени пройдет концерт Сосо Павлиашвили. Свои 60 лет грузинский певец отметит в компании слушателей и исполнит полюбившиеся хиты. Современная эстрада Один из самых ожидаемых концертов в Тюмени — рэпера Басты, пройдет 7 апреля. Событие обещает быть масштабным, с шоу, танцами и световыми эффектами. Еще один юбиляр отметит в Тюмени свой праздник. 15 апреля Дима Билан отпразднует 25 лет творческой деятельности концертом в Тюмени. Все детали держатся в строжайшей тайне, что обещает много сюрпризов для слушателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени в апреле пройдет фестиваль классической музыки, концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко) и спектакль с Гошей Куценко в главной роли. На театральной сцене состоится премьера спектакля «Гамлет» в непривычном прочтении, а любителям юмора предлагается сразу два стендап-концерта. О том, какие еще культурные события тюменцы посетят в апреле — в обзоре URA.RU. Классическая музыка Единственный концерт Уральского академического филармонического оркестра, пройдет в Тюмени 2 апреля. В программе прозвучат произведения Сергея Рахманинова и Петра Чайковского. Фестиваль, посвященный годовщине со дня рождения Михаила Глинки пройдет в Тюмени 6 апреля. Произведения композитора исполнит Тюменский филармонический оркестр под управлением московского дирижера Игоря Манашерова. Стендап В Тюмени 1 апреля выступит Виктория Складчикова. Юмористка стала известна России благодаря интересным рассказам о своей личной жизни. Коллега по цеху Вики Складчиковой — Варвара Щербакова, выступит на тюменской сцене 19 апреля. Ее концерт «Вот эта женщина, которая» создан в пародийном жанре. Спектакли Спектакль «Любовные письма» с Гошей Куценко в главной роли пройдет 2 апреля. История о двух влюбленных, которые через годы так и не решаются рассказать друг другу о своих чувствах. Новое прочтение классической пьесы Уильяма Шекспира «Гамлет» тюменцы увидят 29 апреля. Постановка московского «Театра на юго-западе» уже завоевала любовь зрителей по всей России. Поп-музыка Выступление группы «Любэ» пройдет 5 апреля. Юбилейный концерт, посвященный 35-летию коллектива, включает все полюбившиеся слушателям хиты. Российский певец Игорь Николаев выступит для тюменцев 9 апреля. На концерте прозвучат песни из нового альбома «Линия жизни» и хиты прошлых лет. Концерт группы «Пикник», который пройдет в Тюмени 15 апреля, обещает перемещение во времени и пространстве благодаря хитам разных лет. В программе — ожившие герои песен и голограммы. В рамках юбилейного тура 18 апреля в Тюмени пройдет концерт Сосо Павлиашвили. Свои 60 лет грузинский певец отметит в компании слушателей и исполнит полюбившиеся хиты. Современная эстрада Один из самых ожидаемых концертов в Тюмени — рэпера Басты, пройдет 7 апреля. Событие обещает быть масштабным, с шоу, танцами и световыми эффектами. Еще один юбиляр отметит в Тюмени свой праздник. 15 апреля Дима Билан отпразднует 25 лет творческой деятельности концертом в Тюмени. Все детали держатся в строжайшей тайне, что обещает много сюрпризов для слушателей.