31 марта 2024

Тюменцы в апреле увидят стендап, рэпера и нового «Гамлета». Афиша

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт "Я буду петь свою музыку" Москва, баста, вакуленко василий
В Тюмени концерт рэпера Басты пройдет 7 апреля Фото:

В Тюмени в апреле пройдет фестиваль классической музыки, концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко) и спектакль с Гошей Куценко в главной роли. На театральной сцене состоится премьера спектакля «Гамлет» в непривычном прочтении, а любителям юмора предлагается сразу два стендап-концерта. О том, какие еще культурные события тюменцы посетят в апреле — в обзоре URA.RU.

Классическая музыка

Единственный концерт Уральского академического филармонического оркестра, пройдет в Тюмени 2 апреля. В программе прозвучат произведения Сергея Рахманинова и Петра Чайковского.

Фестиваль, посвященный годовщине со дня рождения Михаила Глинки пройдет в Тюмени 6 апреля. Произведения композитора исполнит Тюменский филармонический оркестр под управлением московского дирижера Игоря Манашерова.

Стендап

В Тюмени 1 апреля выступит Виктория Складчикова. Юмористка стала известна России благодаря интересным рассказам о своей личной жизни.

Коллега по цеху Вики Складчиковой — Варвара Щербакова, выступит на тюменской сцене 19 апреля. Ее концерт «Вот эта женщина, которая» создан в пародийном жанре.

Спектакли

Спектакль «Любовные письма» с Гошей Куценко в главной роли пройдет 2 апреля. История о двух влюбленных, которые через годы так и не решаются рассказать друг другу о своих чувствах.

Новое прочтение классической пьесы Уильяма Шекспира «Гамлет» тюменцы увидят 29 апреля. Постановка московского «Театра на юго-западе» уже завоевала любовь зрителей по всей России.

Поп-музыка

Выступление группы «Любэ» пройдет 5 апреля. Юбилейный концерт, посвященный 35-летию коллектива, включает все полюбившиеся слушателям хиты.

Российский певец Игорь Николаев выступит для тюменцев 9 апреля. На концерте прозвучат песни из нового альбома «Линия жизни» и хиты прошлых лет.

Концерт группы «Пикник», который пройдет в Тюмени 15 апреля, обещает перемещение во времени и пространстве благодаря хитам разных лет. В программе — ожившие герои песен и голограммы.

В рамках юбилейного тура 18 апреля в Тюмени пройдет концерт Сосо Павлиашвили. Свои 60 лет грузинский певец отметит в компании слушателей и исполнит полюбившиеся хиты.

Современная эстрада

Один из самых ожидаемых концертов в Тюмени — рэпера Басты, пройдет 7 апреля. Событие обещает быть масштабным, с шоу, танцами и световыми эффектами.

Еще один юбиляр отметит в Тюмени свой праздник. 15 апреля Дима Билан отпразднует 25 лет творческой деятельности концертом в Тюмени. Все детали держатся в строжайшей тайне, что обещает много сюрпризов для слушателей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени в апреле пройдет фестиваль классической музыки, концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко) и спектакль с Гошей Куценко в главной роли. На театральной сцене состоится премьера спектакля «Гамлет» в непривычном прочтении, а любителям юмора предлагается сразу два стендап-концерта. О том, какие еще культурные события тюменцы посетят в апреле — в обзоре URA.RU. Классическая музыка Единственный концерт Уральского академического филармонического оркестра, пройдет в Тюмени 2 апреля. В программе прозвучат произведения Сергея Рахманинова и Петра Чайковского. Фестиваль, посвященный годовщине со дня рождения Михаила Глинки пройдет в Тюмени 6 апреля. Произведения композитора исполнит Тюменский филармонический оркестр под управлением московского дирижера Игоря Манашерова. Стендап В Тюмени 1 апреля выступит Виктория Складчикова. Юмористка стала известна России благодаря интересным рассказам о своей личной жизни. Коллега по цеху Вики Складчиковой — Варвара Щербакова, выступит на тюменской сцене 19 апреля. Ее концерт «Вот эта женщина, которая» создан в пародийном жанре. Спектакли Спектакль «Любовные письма» с Гошей Куценко в главной роли пройдет 2 апреля. История о двух влюбленных, которые через годы так и не решаются рассказать друг другу о своих чувствах. Новое прочтение классической пьесы Уильяма Шекспира «Гамлет» тюменцы увидят 29 апреля. Постановка московского «Театра на юго-западе» уже завоевала любовь зрителей по всей России. Поп-музыка Выступление группы «Любэ» пройдет 5 апреля. Юбилейный концерт, посвященный 35-летию коллектива, включает все полюбившиеся слушателям хиты. Российский певец Игорь Николаев выступит для тюменцев 9 апреля. На концерте прозвучат песни из нового альбома «Линия жизни» и хиты прошлых лет. Концерт группы «Пикник», который пройдет в Тюмени 15 апреля, обещает перемещение во времени и пространстве благодаря хитам разных лет. В программе — ожившие герои песен и голограммы. В рамках юбилейного тура 18 апреля в Тюмени пройдет концерт Сосо Павлиашвили. Свои 60 лет грузинский певец отметит в компании слушателей и исполнит полюбившиеся хиты. Современная эстрада Один из самых ожидаемых концертов в Тюмени — рэпера Басты, пройдет 7 апреля. Событие обещает быть масштабным, с шоу, танцами и световыми эффектами. Еще один юбиляр отметит в Тюмени свой праздник. 15 апреля Дима Билан отпразднует 25 лет творческой деятельности концертом в Тюмени. Все детали держатся в строжайшей тайне, что обещает много сюрпризов для слушателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...