Путин пошутил про смерть Деда Мороза летом

Президент РФ Владимир Путин задался вопросом, уходит ли вологодский Дед Мороз в отпуск летом. По его словам, если он не уйдет в отпуск в такое время года, то попросту растает.
«В отпуск он (Дед Мороз — прим. URA.RU) уходит летом или как? <…> Он же летом растает», — задался вопросом Путин на встрече с врио губернатора Вологодской области Георгием Филимоновым. Ход встречи опубликовали на сайте Кремля. На что получил ответ, что Дед Мороз летом должен находиться в не менее волшебном ледяном дворце, куда можно будет привести, вне зависимости от времени года, детей.
Путин 1 апреля провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области Георгием Филимоновым. Он доложил президенту о социально-экономическом развитии региона и о мерах поддержки семей участников СВО.
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Президент РФ Владимир Путин задался вопросом, уходит ли вологодский Дед Мороз в отпуск летом. По его словам, если он не уйдет в отпуск в такое время года, то попросту растает. «В отпуск он (Дед Мороз — прим. URA.RU) уходит летом или как? <…> Он же летом растает», — задался вопросом Путин на встрече с врио губернатора Вологодской области Георгием Филимоновым. Ход встречи опубликовали на сайте Кремля. На что получил ответ, что Дед Мороз летом должен находиться в не менее волшебном ледяном дворце, куда можно будет привести, вне зависимости от времени года, детей. Путин 1 апреля провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области Георгием Филимоновым. Он доложил президенту о социально-экономическом развитии региона и о мерах поддержки семей участников СВО.