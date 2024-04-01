Пермяк отсудил у автосалона деньги за навязанные услуги

Житель Перми купил автомобиль в кредит стоимостью 2,5 млн рублей в автосалоне «Дав-авто-Урал». В этот же день с мужчиной заключили договор на услуги «Технической помощи на дороге» стоимостью 20 тысяч рублей. Покупатель потребовал расторгнуть договор и вернуть деньги, но ему отказали. Тогда пермяк обратился в суд.
«Пермяк заключил с ООО „Дав-авто-Урал“ договор купли-продажи автомобиля стоимостью 2,5 млн рублей, а также подписан договор с ООО „Кар помощь 24“ на оказание услуг „Техническая помощь на дороге“. Мужчина направил претензию с требованием расторгнуть договор, поскольку указанные услуги ему навязаны и не интересны, а также вернуть 20 тысяч рублей за неоказанную услугу, компенсацию и штраф», — сказано в картотеке Ленинского районного суда Перми.
Уточняется, что по условиям договора, если клиент решит расторгнуть его, он обязан оплатить 60% стоимости услуг. Пермяк был с этим не согласен. Суд встал на сторону покупателя и обязал ООО «Кар помощь 24» оплатить 55,7 тысяч рублей.
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Житель Перми купил автомобиль в кредит стоимостью 2,5 млн рублей в автосалоне «Дав-авто-Урал». В этот же день с мужчиной заключили договор на услуги «Технической помощи на дороге» стоимостью 20 тысяч рублей. Покупатель потребовал расторгнуть договор и вернуть деньги, но ему отказали. Тогда пермяк обратился в суд. «Пермяк заключил с ООО „Дав-авто-Урал“ договор купли-продажи автомобиля стоимостью 2,5 млн рублей, а также подписан договор с ООО „Кар помощь 24“ на оказание услуг „Техническая помощь на дороге“. Мужчина направил претензию с требованием расторгнуть договор, поскольку указанные услуги ему навязаны и не интересны, а также вернуть 20 тысяч рублей за неоказанную услугу, компенсацию и штраф», — сказано в картотеке Ленинского районного суда Перми. Уточняется, что по условиям договора, если клиент решит расторгнуть его, он обязан оплатить 60% стоимости услуг. Пермяк был с этим не согласен. Суд встал на сторону покупателя и обязал ООО «Кар помощь 24» оплатить 55,7 тысяч рублей.