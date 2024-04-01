Пермяк отсудил у автосалона деньги за навязанные услуги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Компания не хотела возвращать пермяку деньги за неоказанные услуги Фото:

Житель Перми купил автомобиль в кредит стоимостью 2,5 млн рублей в автосалоне «Дав-авто-Урал». В этот же день с мужчиной заключили договор на услуги «Технической помощи на дороге» стоимостью 20 тысяч рублей. Покупатель потребовал расторгнуть договор и вернуть деньги, но ему отказали. Тогда пермяк обратился в суд.

«Пермяк заключил с ООО „Дав-авто-Урал“ договор купли-продажи автомобиля стоимостью 2,5 млн рублей, а также подписан договор с ООО „Кар помощь 24“ на оказание услуг „Техническая помощь на дороге“. Мужчина направил претензию с требованием расторгнуть договор, поскольку указанные услуги ему навязаны и не интересны, а также вернуть 20 тысяч рублей за неоказанную услугу, компенсацию и штраф», — сказано в картотеке Ленинского районного суда Перми.

Уточняется, что по условиям договора, если клиент решит расторгнуть его, он обязан оплатить 60% стоимости услуг. Пермяк был с этим не согласен. Суд встал на сторону покупателя и обязал ООО «Кар помощь 24» оплатить 55,7 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Перми купил автомобиль в кредит стоимостью 2,5 млн рублей в автосалоне «Дав-авто-Урал». В этот же день с мужчиной заключили договор на услуги «Технической помощи на дороге» стоимостью 20 тысяч рублей. Покупатель потребовал расторгнуть договор и вернуть деньги, но ему отказали. Тогда пермяк обратился в суд. «Пермяк заключил с ООО „Дав-авто-Урал“ договор купли-продажи автомобиля стоимостью 2,5 млн рублей, а также подписан договор с ООО „Кар помощь 24“ на оказание услуг „Техническая помощь на дороге“. Мужчина направил претензию с требованием расторгнуть договор, поскольку указанные услуги ему навязаны и не интересны, а также вернуть 20 тысяч рублей за неоказанную услугу, компенсацию и штраф», — сказано в картотеке Ленинского районного суда Перми. Уточняется, что по условиям договора, если клиент решит расторгнуть его, он обязан оплатить 60% стоимости услуг. Пермяк был с этим не согласен. Суд встал на сторону покупателя и обязал ООО «Кар помощь 24» оплатить 55,7 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...