Крупный пожар произошел на заводе «Электроизолит» в Московской области: что случилось

На территории Подмосковья произошло возгорание на заводе «Электроизолит». Предприятие специализируется на производстве электроизоляционных материалов. О подробностях произошедшего — в материале URA.RU.
Что произошло
Пожар охватил завод в городе Хотьково в Московской области. Там загорелась крыша одного из корпусов на предприятии «Электроизолит». Огонь распространился на площадь 3000 квадратных метров. Отмечалось, что из здания эвакуировали четыре человека.
Пострадавшие и погибшие
Сведений о пострадавших и погибших в результате пожара не было. Об этом рассказали в экстренных службах РИА Новости.
На чем специализируется завод
Предприятие «Электроизолит» специализируется на производстве изоляционных материалов. Используемые на производстве материалы легковоспламеняемы, а также при сгорании могут выделять ядовитые вещества.
Локализация пожара
В telegram-канале МЧС России сообщили, что огнеборцы локализовали пожар на 150 квадратных метрах. На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения.
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