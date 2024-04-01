Крупный пожар произошел на заводе «Электроизолит» в Московской области: что случилось

В Подмосковье загорелся завод электроизоляционных материалов
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Завод электроизоляционных материалов горит в подмосковном Хотьково Фото:

На территории Подмосковья произошло возгорание на заводе «Электроизолит». Предприятие специализируется на производстве электроизоляционных материалов. О подробностях произошедшего — в материале URA.RU.

Что произошло

Пожар охватил завод в городе Хотьково в Московской области. Там загорелась крыша одного из корпусов на предприятии «Электроизолит». Огонь распространился на площадь 3000 квадратных метров. Отмечалось, что из здания эвакуировали четыре человека.

Пострадавшие и погибшие

Сведений о пострадавших и погибших в результате пожара не было. Об этом рассказали в экстренных службах РИА Новости.

На чем специализируется завод

Предприятие «Электроизолит» специализируется на производстве изоляционных материалов. Используемые на производстве материалы легковоспламеняемы, а также при сгорании могут выделять ядовитые вещества.

Локализация пожара

В telegram-канале МЧС России сообщили, что огнеборцы локализовали пожар на 150 квадратных метрах. На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения.

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На территории Подмосковья произошло возгорание на заводе «Электроизолит». Предприятие специализируется на производстве электроизоляционных материалов. О подробностях произошедшего — в материале URA.RU. Пожар охватил завод в городе Хотьково в Московской области. Там загорелась крыша одного из корпусов на предприятии «Электроизолит». Огонь распространился на площадь 3000 квадратных метров. Отмечалось, что из здания эвакуировали четыре человека. Сведений о пострадавших и погибших в результате пожара не было. Об этом рассказали в экстренных службах РИА Новости. Предприятие «Электроизолит» специализируется на производстве изоляционных материалов. Используемые на производстве материалы легковоспламеняемы, а также при сгорании могут выделять ядовитые вещества. В telegram-канале МЧС России сообщили, что огнеборцы локализовали пожар на 150 квадратных метрах. На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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