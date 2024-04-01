Крупный пожар произошел на заводе «Электроизолит» в Московской области: что случилось

В Подмосковье загорелся завод электроизоляционных материалов

01 апреля 2024 в 18:51 Размер текста - 17 +

Завод электроизоляционных материалов горит в подмосковном Хотьково Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU На территории Подмосковья произошло возгорание на заводе «Электроизолит». Предприятие специализируется на производстве электроизоляционных материалов. О подробностях произошедшего — в материале URA.RU. Что произошло Пожар охватил завод в городе Хотьково в Московской области. Там загорелась крыша одного из корпусов на предприятии «Электроизолит». Огонь распространился на площадь 3000 квадратных метров. Отмечалось, что из здания эвакуировали четыре человека. Пострадавшие и погибшие Сведений о пострадавших и погибших в результате пожара не было. Об этом рассказали в экстренных службах РИА Новости. На чем специализируется завод Предприятие «Электроизолит» специализируется на производстве изоляционных материалов. Используемые на производстве материалы легковоспламеняемы, а также при сгорании могут выделять ядовитые вещества. Локализация пожара В telegram-канале МЧС России сообщили, что огнеборцы локализовали пожар на 150 квадратных метрах. На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На территории Подмосковья произошло возгорание на заводе «Электроизолит». Предприятие специализируется на производстве электроизоляционных материалов. О подробностях произошедшего — в материале URA.RU. Пожар охватил завод в городе Хотьково в Московской области. Там загорелась крыша одного из корпусов на предприятии «Электроизолит». Огонь распространился на площадь 3000 квадратных метров. Отмечалось, что из здания эвакуировали четыре человека. Сведений о пострадавших и погибших в результате пожара не было. Об этом рассказали в экстренных службах РИА Новости. Предприятие «Электроизолит» специализируется на производстве изоляционных материалов. Используемые на производстве материалы легковоспламеняемы, а также при сгорании могут выделять ядовитые вещества. В telegram-канале МЧС России сообщили, что огнеборцы локализовали пожар на 150 квадратных метрах. На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения.