Генерал ВСУ раскрыл правду про Зеленского и Залужного

Генерал Кривонос: Зеленский приказал молчать о причинах отставки Залужного
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Залужный и Зеленский. stock, зеленский владимир, залужный валерий,  stock
Зеленский заставил экс-главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного молчать об отставке с занимаемого поста Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский якобы заставил эксглавкома ВСУ Валерия Залужного молчать о реальных причинах его увольнения. Об этом заявил отставной генерал Сергей Кривонос.

«Реальную ситуацию могут знать и рассказать только два человека. Один из них Залужный, другой — Зеленский», — поделился мнением офицер в эфире youtube-канала «Прямой». Президент Украины, по словам Кривоноса никогда не признается в содеянном, а Залужный продолжит молчать.

В конце января Залужный был снят с должности главнокомандующего украинскими силами, вместе с ним уволили его заместителей. Его назначили послом Украины в Великобритании. В BBC указали, что Залужный, помимо должности посла в Великобритании, получил 53 миллиона долларов за отказ от борьбы за пост президента Украины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский якобы заставил эксглавкома ВСУ Валерия Залужного молчать о реальных причинах его увольнения. Об этом заявил отставной генерал Сергей Кривонос. «Реальную ситуацию могут знать и рассказать только два человека. Один из них Залужный, другой — Зеленский», — поделился мнением офицер в эфире youtube-канала «Прямой». Президент Украины, по словам Кривоноса никогда не признается в содеянном, а Залужный продолжит молчать. В конце января Залужный был снят с должности главнокомандующего украинскими силами, вместе с ним уволили его заместителей. Его назначили послом Украины в Великобритании. В BBC указали, что Залужный, помимо должности посла в Великобритании, получил 53 миллиона долларов за отказ от борьбы за пост президента Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...