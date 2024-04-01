Генерал ВСУ раскрыл правду про Зеленского и Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский якобы заставил эксглавкома ВСУ Валерия Залужного молчать о реальных причинах его увольнения. Об этом заявил отставной генерал Сергей Кривонос.
«Реальную ситуацию могут знать и рассказать только два человека. Один из них Залужный, другой — Зеленский», — поделился мнением офицер в эфире youtube-канала «Прямой». Президент Украины, по словам Кривоноса никогда не признается в содеянном, а Залужный продолжит молчать.
В конце января Залужный был снят с должности главнокомандующего украинскими силами, вместе с ним уволили его заместителей. Его назначили послом Украины в Великобритании. В BBC указали, что Залужный, помимо должности посла в Великобритании, получил 53 миллиона долларов за отказ от борьбы за пост президента Украины.
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