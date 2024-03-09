09 марта 2024

BBC: Залужный получил 53 млн долларов за отказ от поста президента Украины. Видео

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, залужный валерий,  stock
Валерий Залужный был назначен послом Украины в Лондоне Фото:

Экс-командующий ВСУ Валерий Залужный, помимо должности посла в Великобритании, получил 53 миллиона долларов за отказ от борьбы за пост президента Украины. Об этом написали в BBC.

«Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил 53 миллиона долларов в качестве платы за отказ от претензий на пост президента Украины и какого-либо участия в политике», — говорится в материале. Также Залужный был назначен послом Украины в Лондоне.

Ранее в СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский намерен избавиться от Залужного из-за возросшей популярности последнего в медиаполе, передает RT. Кроме того, сообщалось, что украинский лидер видел в нем конкурента, претендующего на пост главы государства.

В конце января Залужный был снят с должности главнокомандующего украинскими силами, вместе с ним уволили его заместителей. Самого экс-главкома назначили послом Украины в Великобритании, пишет Pravda.Ru

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Экс-командующий ВСУ Валерий Залужный, помимо должности посла в Великобритании, получил 53 миллиона долларов за отказ от борьбы за пост президента Украины. Об этом написали в BBC. «Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил 53 миллиона долларов в качестве платы за отказ от претензий на пост президента Украины и какого-либо участия в политике», — говорится в материале. Также Залужный был назначен послом Украины в Лондоне. Ранее в СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский намерен избавиться от Залужного из-за возросшей популярности последнего в медиаполе, передает RT. Кроме того, сообщалось, что украинский лидер видел в нем конкурента, претендующего на пост главы государства. В конце января Залужный был снят с должности главнокомандующего украинскими силами, вместе с ним уволили его заместителей. Самого экс-главкома назначили послом Украины в Великобритании, пишет Pravda.Ru
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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