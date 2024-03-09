В мире Украина BBC: Залужный получил 53 млн долларов за отказ от поста президента Украины. Видео 10 марта 2024 в 08:26 Размер текста - 17 + Валерий Залужный был назначен послом Украины в Лондоне Фото: Официальный сайт президента Украины Экс-командующий ВСУ Валерий Залужный, помимо должности посла в Великобритании, получил 53 миллиона долларов за отказ от борьбы за пост президента Украины. Об этом написали в BBC. «Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил 53 миллиона долларов в качестве платы за отказ от претензий на пост президента Украины и какого-либо участия в политике», — говорится в материале. Также Залужный был назначен послом Украины в Лондоне. Ранее в СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский намерен избавиться от Залужного из-за возросшей популярности последнего в медиаполе, передает RT. Кроме того, сообщалось, что украинский лидер видел в нем конкурента, претендующего на пост главы государства. В конце января Залужный был снят с должности главнокомандующего украинскими силами, вместе с ним уволили его заместителей. Самого экс-главкома назначили послом Украины в Великобритании , пишет Pravda.Ru Экс-командующий ВСУ Валерий Залужный, помимо должности посла в Великобритании, получил 53 миллиона долларов за отказ от борьбы за пост президента Украины. Об этом написали в BBC. «Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил 53 миллиона долларов в качестве платы за отказ от претензий на пост президента Украины и какого-либо участия в политике», — говорится в материале. Также Залужный был назначен послом Украины в Лондоне. Ранее в СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский намерен избавиться от Залужного из-за возросшей популярности последнего в медиаполе, передает RT. Кроме того, сообщалось, что украинский лидер видел в нем конкурента, претендующего на пост главы государства. В конце января Залужный был снят с должности главнокомандующего украинскими силами, вместе с ним уволили его заместителей. Самого экс-главкома назначили послом Украины в Великобритании, пишет Pravda.Ru {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям