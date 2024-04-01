«112»: в свердловской шахте во время взрывных работ завалило рабочих

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Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение Мариинский прииск. Свердловская область, шахта, шахтер, работа под землей, забой
Обвал произошел на глубине 338 метров (архивное фото) Фото:

В Краснотурьинске (Свердловская область) на шахте «Северопесчанская» в ходе взрывных работ трое рабочих могли оказаться под завалами. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Беда случилась при зарядке взрывчатки для проведения взрывных работ на шахте „Северопесчанская“. В результате, на горизонте 338 метров обвалилась порода», — пишет telegram-канал «112». Всего на смене находились 106 рабочих.

Корреспондент URA.RU обратился к мэру Краснотурьинска Александру Устинову. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Краснотурьинске (Свердловская область) на шахте «Северопесчанская» в ходе взрывных работ трое рабочих могли оказаться под завалами. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Беда случилась при зарядке взрывчатки для проведения взрывных работ на шахте „Северопесчанская“. В результате, на горизонте 338 метров обвалилась порода», — пишет telegram-канал «112». Всего на смене находились 106 рабочих. Корреспондент URA.RU обратился к мэру Краснотурьинска Александру Устинову. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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