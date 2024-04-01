«112»: в свердловской шахте во время взрывных работ завалило рабочих

Обвал произошел на глубине 338 метров (архивное фото)
В Краснотурьинске (Свердловская область) на шахте «Северопесчанская» в ходе взрывных работ трое рабочих могли оказаться под завалами. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«Беда случилась при зарядке взрывчатки для проведения взрывных работ на шахте „Северопесчанская“. В результате, на горизонте 338 метров обвалилась порода», — пишет telegram-канал «112». Всего на смене находились 106 рабочих.
Корреспондент URA.RU обратился к мэру Краснотурьинска Александру Устинову. На момент публикации ответ получить не удалось.
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